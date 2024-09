Buon pari per l’Fc Matera e qualche rammarico

Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” tinto di bianco azzurro, i colori del Fc Matera e della Fidelis Andria in cerca di riscatto. Squadra ”quadrata” quella barese che alla vigilia è stata indicate tra le più accreditate del girone H della serie D. E in campo i pugliesi hanno mostrato di aver una visione di gioco continua, tanto da sfiorare la segnatura. Ma anche il Matera, di mister Salvatore Ciullo, non ha demeritato con la seconda parte del secondo tempo che ha fatto gridare al goal in più occasioni. Il Matera, va detto, è sceso in campo senza due giocatori importanti come Citro e Burzio e questo ha pesato nell’assetto di gioco. Un punto che muove la classifica. Biancoazzurri a quota cinque in classifica, con una vittoria e due pareggi casalinghi. Il primo con la Virtus Francavilla che guida il campionato a quota 9 con la Palmese. Domenica prossima trasferta a Manfredonia ( Foggia) e il 6 ottobre il derby della Murgia con il Gravina ( Bari), che sta giocando sul campo di Matera in attesa ( per tutto novembre, a quanto pare) che sia pronto il suo stadio. Forza Matera, in attesa della prima vittoria fra le mura amiche che meritano tifosi e società.