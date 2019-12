Ora i piccoli della scuola calcio ”Franco Selvaggi” di Matera hanno un motivo in più per seguire le orme dell’attaccante vincitore del mondiale di Spagna 1982. E la spinta verrà da quella maglietta personalizzata con tanto di cognome e numero sulle spalle e davanti l’immagine dei rioni Sassi. Il tutto con i colori bianchi e azzurri. Chissà, un auspicio perchè qualcuno di loro arrivi in Azzurro. L’occasione è stata offerta dagli auguri di Buon Natale che la scuola calcio tiene ogni anno nell’ambito di un programma che lega sport e amicizia in un clima famigliare consolidato. Divertimento assicurato negli ipogei del Mulino Alvino Luxury per i piccoli con le magie e le sorprese del mago Amazo e l’animazione di Dejavu con il dj Diego Santarsia, i personaggi dei cartoni animati, palloncini e dolci natalizi. Poi gli auguri e l’arrivederci in campo nel 2020 per 280 giovani calciatori dai 5 ai 14 anni, seguiti da 14 tecnici. Pallone pronto per essere calciato in rete…