Buon compleanno Renato. Festa nel tuo stadio al borgo La Martella

E siamo certi che da lassù, nel paradiso dei tifo calcistico biancazzurro che ha seguito finchè gli è stato concesso, l’amico e collega Renato Carpentieri avrà applaudito di cuore e con un largo sorriso allo scoprimento di una targa in quel campo di calcio, al borgo la Martella, che lo ha visto gioire, soffrire, mandare a memoria schemi e scoprire calciatori dai piedi buoni, che sarebbero diventati talento. E chissà che il piccolo Renato, che ha tirato il calcio d’inizio in una partita tra vecchie glorie, un giorno non lo diventi.



Del resto il campo si presta , dopo lunghi interventi di riqualificazione, con la fibra sintetica, gli spogliatoi degni di tal nome, la tribuna per quanti verranno a giocare https://giornalemio.it/sport/finalmente-tributo-a-renato-nel-suo-stadio-a-la-martella/ . Magari le giovani leve degli allievi nazionali di calcio, come ha auspicato l’assessore comunale allo sport ed ex calciatore biancoazzuro Giuliano Paterino. Un passo alla volta e per l’anno prossimo saranno pronti anche un campetto per il calcio a 5 e di padel. Resta il nodo dei parcheggi. Ma, come sanno fare con pazienza gli Amici del Borgo, una soluzione uscirà. E magari per il prossimo compleanno di Renato, che ha lasciato incisa su una targa- all’ingresso degli spogliatoi- la frase che è la sintesi della sua vita di uomo e di giornalista sportivo:” Da questo campo vi ho raccontato. In questo campo mi ricorderete”.



E lo hanno fatto in tanti da Paolo Grieco ai figli Daniele e Carmine alla signora Fulvia, al presidente della Fgci lucana Emilio Fittipaldi, dall’assessore comunale allo sport Guliano Paterino all’ex sindaco Domenico Bennardi, ai colleghi giornalisti di varie testate e, soprattutto,della redazione de Il Quotidiano a cominciare da Antonio Mutasci che ha condiviso tanti momenti di vita sportiva con Renato. E’ stata una festa, come avrebbe voluto, con lo scoprimento di una targa e una partita di calcio, all’insegna del divertimento, conclusasi con un salomonico 2-2 come avrebbe scritto Renato. Per la formazione con maglia gialla doppietta di Paolo Esposito e per i blu Franco Paladino e Giovanni Grieco. Poi tutti a fare la doccia, ricordando i bei tempi andati.



Per la cronaca è sceso in campo nella seconda frazione di gioco anche il giornalista e colonna portante del portale web Sassilive, Michele Capolupo, nella formazione in maglia gialla. Tanta buona volontà ma ha tenuto il campo. Restano le foto per la fotogallery da incorniciare insieme al ricordo per Renato, con il quale ha condiviso tante domeniche in tribuna stampa – con tanti altri colleghi- nello stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”.

ALCUNI MOMENTI DELLA SERATA DEDICATA A RENATO





