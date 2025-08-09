Buon anniversario Circolo Tennis Pisticci, anche da Jannik Sinner

L’italiano, numero 1 del tennis mondiale, è negli Stati Uniti per il noto torneo di Cincinnati per vincere, naturalmente, e a figure come lui- che si sono appassionati allo sport della racchetta da piccolo- si ispirano tanti giovani, come quelli che frequentano il circolo tennis di Pisticci( Matera) che lunedì 11 agosto festeggerà i 50 anni di attività. Il nostro campione, ne siamo certi, sarà vicino a eventi come questa ricorrenza che rappresentano il passato e il futuro di questo sport. Contano sacrifici e tanta volontà di riuscire. A Pisticci sono passati tanti giocatori di ottima levatura. Non sarebbe male che partisse un invito per il campionissimo, pur tra i tanti impegni che ha, per visitare il circolo pisticcese. Magari per un breve periodo di riposo. Al presidente del sodalizio Michele Leone il compito di farlo e, nel frattempo, auguri per le nozze d’oro con il tennis. E’tanta storia del tennis lucano e meridionale. E il professor Giuseppe Coniglio ce ne racconta la storia.



LUNEDI 11 AGOSTO

IL CT PISTICCI FESTEGGIA 50 ANNI DI VITA

Circolo Tennis Pisticci in festa lunedi 11 agosto, ore 20;00, per celebrare i suoi 50 anni di vita. E lo fa come sempre con grande stile e classe. Fu infatti fondato ufficialmente ed iscritto alla Fit nel maggio 1975 anche se l’attività sociale ed agonistica risale al 1971 quando la squadra pisticcese, non disponendo di un campo di gioco, fu ammessa a disputare i suoi primi campionati a squadre di serie della Coppa Facchinetti su campi privati, oppure su quelli del quartiere Anic della Valbasento o della Pozzi di Macchia di Ferrandina. E furono anni di privazioni e sacrifici con una angusta sede ubicata in un garage. Ma la passione ed i sacrifici superavano ogni problema. I 18 soci fondatori, quasi tutti studenti universitari a Napoli, chiamati ad votare per il primo direttivo, elessero alla unanimità Giuseppe Coniglio a guidare le sorti del sodalizio fino al 1979 quando poi subentrò Michele Leone attuale presidente in carica. Racchette Maxima e palline Pirelli erano acquistati alla Duchesca, e frequentavano poi il Tc Napoli senza immaginare che alcuni anni dopo una loro squadra di serie B femminile avrebbe battuto le partenopee. L’apertura e la inaugurazione di due campi in mateko contribuì maggiormente alla diffusione dello sport della racchetta con incremento di socie e giocatori. Sorgevano in località Croci dove alcuni anni prima una terribile frana rase al suolo molte case e dove l’amministrazione Cataldo volle fortemente ridare la vita e creare un attrezzato parco giochi. La presenza di molti giovanotti in tenuta rigidamente bianca e soprattutto di belle fanciulle in gonnellino rosa attirò l’attenzione e la curiosità della intera popolazione. Il CT Pisticci non era più una dependance del Dop. Aziendale Anic ma aveva superato in maestri trovando ostici e nuovi rivali nei materani Carella e Ritella.



Con il trascorrere del tempo la società si è data una migliore organizzazione sportiva e agonistica raddoppiando il numero dei soci, utilizzando maestri ben preparati e capaci ed estendendo il raggio di azione verso iniziative che andavano oltre la dimensione sportiva. Fiore all’occhiello i campionati e tornei internazionali e italiani dove il CT Pisticci raggiunse la serie A2 femminile. Era l’unica squadre del sud di un piccolo paese che si batteva contro i grandi circoli del centro nord e li batteva. Un vero e proprio Davide contro Golia. A presentare l’evento sarà Matteo Schinaia, giornalista e volto noto della comunicazione sportiva, che guiderà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso cinque decenni di tennis, passione e territorio. Sul palco verranno premiate le eccellenze che hanno contribuito alla crescita del circolo, da atleti e dirigenti a personalità istituzionali e collaboratori storici.