Bravo Roberto, sul podio anche a Montescaglioso

Chi pensava che dopo i pranzi di Pasqua e Pasquetta l’atleta della Athlos Matera, Roberto Di Lecce, fosse fuori forma si è dovuto ricredere con il secondo posto conquistato domenica 7 aprile a Montescaglioso, nel corso del Bitlossi Monte Run ” 7° trail Difesa san Biagio” Memorial ‘ Mimmo Clemente”. Una bella prova sui 12 chilometri del percorso che lo hanno visto gareggiare in scioltezza. Al podio era raggiunta per il trofeo e per un cesto di prodotti tipici locali, che ”condividerà” a tavola alla prima occasione. Magari prima del trofeo della Liberazione, in campagna, con un bicchiere di quello buono. Bravo Roberto. Per New York mi sa che sarà per il 2025. Nel frattempo allenati sulle note di ” Curr Curr Uagliò” dei 99 Posse.