Bravo il materano Roberto Di Lecce alla maratona di New York

Missione compiuta sulle note di You are champion dei Queen. Ci è riuscito. L’obiettivo per l’atleta amatoriale materano Roberto Di Lecce era quello di percorrere fino in fondo i 42 chilometri dalla partenza, con la carica dei 50.000 e passa dal Ponte di Verrazzano, fino all’arrivo a Central Park, e alla fine ci è riuscito. Ultimo sforzo alla linea dei 400 metri, con la moglie Mariella e le figlie Rossana e Paola a tifare per lui e a complimentarsi con la medaglia di partecipazione alla edizione 2025 della maratona di New York. Tifo da stadio a distanza da Matera tra parenti e amici. Bravo all’atleta della Athlos di Matera, aldilà dei tempi e del risultato di classifica. Premiati i sacrifici e i successi di questi anni. Non possiamo che augurargli di partecipare ad altre sfide. Lo aspettiamo a Matera per festeggiare . Per la cronaca la corsa è stata vinta dai keniani Benson Kipruto ed Hellen Onsando Obiri. Lo svizzero Marcel Hug e la statunitense Susannah Scaroni si sono imposti , correndo in carrozzina, nella gare maschile e femminile



