Bravi tifosi biancazzurri! A Natale giocattoli per i bimbi del cuore

Forza Matera dagli spalti dello stadio “XXI Settembre-Franco Salerno’’ e Forza solidarietà, a Natale, per i bambini del cuore; quelli del reparto pediatrico dell’Ospedale Madonna delle Grazie e tutti gli altri di cui si occupano don Angelo Tataranni e la Caritas. Da qui la richiesta agli sportivi, ai cittadini di contribuire al progetto, portando i giocattoli acquistati, nuovi e non incartati. nei punti di raccolta che saranno allestiti nelle prossime quattro partite casalinghe. Sarà un ‘’cuore biancoazzurro per un magico natale’’. Naturalmente, non dimenticate di regalare palloni. Il vivaio delle squadre maschili e femminili comincia da un regalo come questo…



CUORE BIANCAZZURRO PER UN MAGICO NATALE

Per il prossimo Natale, vogliamo portare un sorriso, a tinte biancazzurre, ai bambini che in quel periodo ne avranno più bisogno.

L’Associazione Custodi Biancazzurri, assieme alla Curva Sud e al portale Matera Calcio Story, in collaborazione con il FC Matera e con il patrocinio del Comune di Matera in fase di richiesta, organizza una raccolta giocattoli per Natale, denominata “Cuore Biancazzurro per un magico Natale”. L’obiettivo è quello di raccogliere un numero elevato di giocattoli, nuovi, tale da poter portare un sorriso ai piccoli degenti del reparto di Pediatria del “Madonna delle Grazie” e a quei bambini che, attraverso l’opera di Don Angelo Tataranni e la Caritas di Matera, cercano il loro regalo per Natale.

Per fare questo si chiede la collaborazione della città tutta, affinché si possa raccogliere un numero congruo di giocattoli per trasformare in magico questo Natale.

A questo scopo, durante le gare interne del FC Matera (Matera-Palmese del 12/11; Matera-Gravina del 26/11; Matera-Casarano del 10/12; Matera-Altamura del 20/12), al “XXI Settembre – Franco Salerno”, sarà allestito un punto raccolta di giocattoli. Prima di entrare allo stadio, chi vorrà potrà portare il suo giocattolo, consegnarlo ai ragazzi addetti alla raccolta e poi entrare nell’impianto per seguire la partita. Inoltre, dopo l’apertura del “FC Matera Store”, in Piazza Mulino, attesa nei prossimi giorni, anche quello diventerà un punto di raccolta dei giocattoli.

Dopo la gara del 20 dicembre, il giorno successivo, il 21 dicembre 2023, ci sarà un appuntamento nel reparto di Pediatria del “Madonna delle Grazie” per la consegna dei doni ai piccoli degenti, a cui parteciperanno anche dei tesserati del FC Matera. Successivamente ci sarà l’appuntamento con la Parrocchia di San Rocco con Don Angelo Tataranni per la consegna di altri giocattoli. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di coinvolgere altre associazioni o comunità qualora il numero dei giocattoli raccolti sia importante e ci consenta di allargare il cerchio della solidarietà.

Ora “la palla passa” a tutti i materani che vorranno contribuire a questa raccolta. A loro viene chiesto di acquistare un giocattolo, per bambine e bambini fino ai 14 anni, e di consegnarlo (nuovo e non incartato) nei punti raccolta. E’ importante che sia nuovo e non incartato in modo che sia visibile la certificazione europea di conformità e a quale fascia d’età tale giocattolo è destinato.

Ringraziando fin da ora chi vorrà partecipare all’iniziativa, aspettiamo quello che sarà il vostro contributo per rendere il Natale 2023 magico per quei bambini che in quel periodo cercano un sorriso in più.