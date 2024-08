Brahja, Puccio, Grimaldi e Iacccarino i nuovi biancazzurri

Ormai abbiamo perso il conto degli arrivi nel Fc Matera, che sta costruendo piano piano un organico di tutto rispetto,e che solo la prova del campo potrà confermare. A cominciare dall’esordio in Coppa Italia a Fasano e l’8 settembre allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” nella prima partita di campionato di serie D, girone H, contro il Francavilla in Sinni. Gli arrivi di Brahja, Puccio, Iaccarino e Grimaldi i nuovi biancazzurri, in ruolo diverso, sono una risorsa in più per il mister Salvatore Ciullo per rendere competitiva la squadra.



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Thomas Brahja, Matteo Puccio e Vincenzo Grimaldi.



Nato il 26 marzo 2005, Thomas Brahja è un portiere italo-albanese che proviene in prestito dalla Cremonese. Un calciatore di talento, capace di raggiungere traguardi importanti a un’età relativamente giovane. La sua dedizione, la sua determinazione e il suo impegno costante lo rendono un nome da tenere d’occhio nel mondo del calcio italiano.

Nato il 01 luglio 2006, Matteo Puccio è un esterno destro di centrocampista. In prestito dal Catanzaro, arriva in terra lucana con grande determinazione, grinta e voglia di mettersi a disposizione del club biancoazzurro.



Nato il 13 ottobre 2006, Vincenzo Grimaldi è un portiere che giunge in prestito dal Catanzaro. Dotato di buona struttura fisica, l’anno scorso è stato aggregato anche in prima squadra da mister Vivarini. Un ottimo prospetto che fornirà il suo contributo al gruppo.



Nato il 31 ottobre 2004, Pasquale Iaccarino è un esterno di centrocampo che proviene in prestito dal Pineto. Cresciuto nelle giovanili della Turris, si tratta di un gradito ritorno in terra materana per il centrocampista che, nella stagione 2022/23, ha collezionato 33 presenze, 2 gol e 8 assist con il Fc Matera.

Su di lui c’era l’interesse di numerose squadre di Serie C e Serie D, ma il direttore sportivo Ferroni è riuscito a strappare, alla concorrenza, le prestazioni del giovane calciatore, che non vede l’ora di vestire nuovamente la maglia biancoazzurra.

Pasquale, bentornato nella Città dei Sassi!