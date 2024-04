Bicimparo tra sicurezza e mobilità sostenibile.

Primo, le regole per la sicurezza, su come indossare il casco, condurre la bici senza lasciare le mani dal manubrio…e poi la voglia di pedalare, possibilmente, dove non incrociano le auto. E questo soprattutto per i bambini non può che avvenire in spazi chiusi. Per la strada, e in assenza di piste ciclabili , impossibile o quasi nonostante la presenza dei genitori o in attesa della ciclovia ” Giuliana” che è fuori Matera. Temi, all’insegna del rispetto del codice che hanno caratterizzato la giornata davvero spensierata all’ Istituto comprensivo ” Bramante” al rione Villa Longo, con bimbi, insegnanti, direttore didattico, genitori dirigenti della Federazione ciclistica , guidati dal vice presidente Carmine Acquasanta, amministratori comunali, agenti e funzionari della Polizia stradale. In bici in sicurezza come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/sport/mini-ciclismo-con-bicimparo-all-istituto-comprensivo-donato-bramante-di-matera/. E ora ragazzi sulle due ruote anche per una Matera a mobilità sostenibile, quando si doterà di percorsi in sicurezza per piccoli e famiglie.



LA POLIZIA DI STATO A MATERA

Il Camper Azzurro della Polizia di Stato fa tappa a Matera e incontra i ragazzi dell’I.C. Bramante

Gli studenti hanno imparato le regole basilari della circolazione stradale cimentandosi in percorsi didattici con bici

Il Camper Azzurro della Polizia di Stato, partito ieri da Monopoli (BA), ha fatto oggi tappa a Matera nell’ambito del tour “Bicimparo Kinder Joy of Moving”, campagna di educazione stradale promossa in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Gli operatori della Polizia Stradale hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Donato Bramante” di Matera davanti alla loro scuola per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Circa 300 studenti delle varie classi dell’Istituto si sono cimentati in percorsi didattici in sella a biciclette, apprendendo le regole basilari della circolazione stradale, a partire dal corretto uso del casco protettivo.

I più grandi hanno sperimentato, attraverso l’uso di un tappeto interattivo e di occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, gli effetti conseguenti all’ assunzione di alcool prima di porsi alla guida di veicoli.

Il tour del Camper Azzurro della Polizia di Stato ripartirà domani in direzione Palermo.