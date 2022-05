A ricordarlo gli organizzatori della Uisp agli oltre 300 cittadini di tutte le età e di una squadra di corridori salentini che hanno partecipato, con entusiasmo e in una giornata da mare…, alla manifestazione ” Bicincittà”. Favorita anche dalla inaugurazione della chiusura al traffico,tutte le domeniche mattina e fino al 30 ottobre, delle strade del centro nell’ambito della manifestazione ” Domenica senza auto, Camminiamo la città” decisa dell’Amministrazione comunale. Ed è stata una festa con grandi e piccini, su bici di tutte le fogge a pedale, pedalate assistita e anche una monoruota elettrica. Un invito alla sostenibilità, per inquinare e faticare meno, raccolto anche cicli speciali a tre ruote, con rimorchietto istoriato o per altre funzioni ed esigenze. Una pedalata in città che la Uisp ha avviato in nome della pace https://giornalemio.it/sport/domenica-15-maggio-2022-a-matera-la-nuova-edizione-del-bicincitta/.



Ma è stata anche l’occasione per Giuseppe De Ruggieri, Giuseppe Pecora e altri animatori della Uisp per sollecitare l’Amministrazione comunale a rivedere quella ordinanza, che vieta alle bici e ad altri veicoli di accedere in centro, e ad attivarsi per dotare la città di percorsi ciclabili in sicurezza. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara hanno mostrato disponibilità a recepire e ad approfondire il primo argomento, anche in relazione all’attività di sensibilizzazione sul rispetto del Codice della Strada che si sta facendo nelle scuole.Mentre per piste e percorsi se ne parlerà con il Piano urbano per la mobilità sostenibilità (Pums), dalle risorse e i tempi incerti. Nulla,invece, sulla pista di contrada Pantano e con una ordinanza,mai revocata e modificata, come chiesto in numerosi servizi dal podista Vito Bubbico, e legata alle esigenze temporanee della Cava del Sole durante Matera 2019 e a possibIli calamità. Le due ruote, intanto, vanno e potrebbero andare meglio se si passerà dagli annunci e ad attuare, almeno una parte, delle cose contenute nel Pums altrimenti i concetti di mobilità sostenibile continueranno a restare sulla carta. Un invito anche ai consiglieri comunali, al bicincittà ha partecipato Gianfranco Losignore, a concretizzare le tante aspettative che ci sono su questi problemi.



Quanto alle domeniche senz’auto è auspicabile che Matera, città turistica, possa contare su domeniche intere e con attività di animazione che scoraggino l’uso di mezzi privati. E questo per incoraggiare l’entusiasmo dei concittadini di oggi e di domani, che stanno togliendo le ”rotelline” per pedalare su due ruote. Ma con tutti i crismi della sicurezza. Quanto agli automobilisti occorre continuare con le campagne di sensibilizzazione e curare maggiormente la comunicazione, affinchè – con le dovute alternative- possano modificare abitudini e stili di vita. E non dimentichiamo i turisti, che devono potere sapere a chi rivolgersi quando l’auto viene portata via dal carro attrezzi perchè c’è una ordinanza da rispettare. La legge non ammette ignoranza. Ci mancherebbe. Ma un numero telefonico sotto al cartello o in zona dove e a chi rivolgersi per riprendere l’auto va apposto. Lo diciamo per avere aiutato una coppia di turisti a colmare la lacuna e a poter ripartire. Piccoli suggerimenti che devono essere visibili in loco. App e portali lasciano il tempo che trovano quando, di domenica mattina, non si sa a chi rivolgersi. E su questo tema c’è da pedalare…



IL COMUNICATO DELLA UISP

Domenica 15 maggio 2022 a Matera è in programma la nuova edizione del Bicincittà organizzata dal comitato territoriale Uisp di Matera.

“Il percorso di quest’anno –si legge in una nota– prevede una ciclo passeggiata di 6,5 km per muoversi insieme, in famiglia e all’aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo mediante l’utilizzo della bicicletta in città.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp prevede il ritrovo dalle 10 in piazza Vittorio Veneto,con partenza alle 10.30. Sarà possibile iscriversi raggiungendo la sede Uisp in via Ettore Maiorana 82, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 oppure direttamente domenica 15 maggio in piazza a partire dalle ore 9.



La quota di iscrizione è di euro 5 per le pre iscrizioni, mentre di euro 8 per coloro che si iscriveranno in piazza e prevede una sacca zaino, ticket per l’estrazione dei premi e la copertura assicurativa.”

«Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale, vuole offrire ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile – dichiara la presidentessa Uisp Matera, Claudia Coronella -. È una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili, di vivere una giornata diversa. Ringraziamo il Comune di Matera e le aziende locali per l’importante supporto in questa importante giornata»