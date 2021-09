La persona che vedete nella foto che molti hanno riconosciuto, perchè uno sportivo che pratica tiro con l’arco, è un esempio di buone pratiche da emulare. Una mosca bianca? Una delle tante…che rispetta l’ordinanza attraversando a mano il centro di Matera, dopo l’ordinanza delle scorse settimane che vieta a ciclisti (con o senza pedalata assistita) conduttori di monopattini elettrici e non di transitare in centro se non a passo d’uomo. E questo per evitare che i pedoni vengano investita da quella sparuta pattuglia di maleducati e incoscienti che scorazza zig zagando, a tutta velocità e contromano. Naturalmente, oltre alle ordinanze, servono campagne di informazione de educazione. Nel frattempo, prendete esempio…