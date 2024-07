Biancazzurri pronti per il ritiro e (chissà) con il ”sogno ” Totti

A Oricola ( L’Aquila , per il ritiro precampionato con il tecnico Salvatore Ciullo, saranno 20 o giù di lì, visto che il mercato dei calciatori è aperto fino al 31 luglio. E tra questi, chissà, potrebbe esserci quel Cristian Totti- figlio dell’ex attaccante della Roma, Francesco- se dovesse fare una scelta, dopo un post ”azzardato” del presidente del Fc Matera Stefano Tosoni, che ha fatto intuire quel disegno. E dalla pagina social del presidente biancoazzurro si sono scatenati interessi, curiosità sul giovane promettente centrocampista. Tante offerte e situazioni di attesa, che meritano di un momento di riflessione in casa Totti. Certo se Cristian, con il papà, avranno modo di farlo potrebbero scegliere Matera. Chissà… Tosoni è speranzoso e, in conferenza stampa, ha ammesso quella leggerezza fatta in buona fede. Ma ora al lavoro per allestire una squadra che in campo dia tutto e soddisfazioni per la società e i tifosi.



E l’incontro con i giornalisti, alla Dimora del Monaco, è servito a presentare due dei 19 acquisti effettuati finora: il centrocampista Luca Napolitano e l’attaccante Bryan Bello. In giornata è arrivato Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il calciatore Patrizio Rozzi. Nato il 3 gennaio 2005, Patrizio è un centrocampista offensivo che ha svolto tutta la trafila con i colori dell’AS Roma, prima di diventare un giocatore del Latina Calcio 1932. Un giovane di qualità e prospettiva che saprà ritagliarsi il suo spazio e dare un importante contributo alla rosa biancoazzurra.



Tosoni ha anche riferito di aver avviato rapporti con l’Amministrazione Comunale e le forze imprenditoriali per realizzare un centro sportivo . Disponibilità è venuta dall’ assessore allo sport Antonio Materdomini, ma anche da imprenditori che hanno terreni per realizzare il progetto. Attendiamo sviluppi