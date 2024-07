Biancazzurri in ritiro a Oricola Carsoli in Abruzzo dall’1 al 14 agosto

Organici pressocchè definiti, salvo possibili arrivi degli ultimi giorni, per il raduno in sede – fissato per il 29 luglio- dell’Fc Matera che disputerà il prossimo campionato di serie D, girone H. Poi, come informa una nota della società, la squadra agli ordini dell’allenatore Salvatore Ciullo, partirà per Oricola Carsoli. Una piccola località della provincia de L’Aquila, situata a 810 metri di altitudine. Il luogo ideale per lavorare in silenzio e sodo… Alloggio presso l’Albergo ” Al Cavaliere” che sembra di buon auspicio, a giudicare dal nome, per intraprendere ogni sfida. Buon lavoro a tutti e prima uscita, immaginiamo, per l’autobus con livrea biancazzura dell’Fc Matera, come annunciato in conferenza stampa dal dinamico presidente Stefano Tosoni .

L’ALBERGO CHE OSPITERA’ LA SQUADRA



E IL CASTELLO SIMBOLO DI ORICOLA CARSOLI