E’ partita la nuova storica stagione del Bernalda Futsal di calcio a 5 che affronterà per la prima volta nella sua storia il campionato di serie A2. Dirigenza, staff tecnico e squadra sono stati presentati al PalaCampagna alla presenza di una rappresentanza delle autorità cittadine il 10 ottobre 2020. Media partner della formazione lucana per la nuova stagione è Canale 85 insieme al calore del pubblico bernaldese ed un Presidente: Alfredo Plati, fautore e cuore pulsante, della squadra sportiva.

Un progetto che parte da lontano con una programmazione uinquennale che ha condotto il Bernalda Futsal a raggiungere lo storico obiettivo della Serie A2 con una dirigenza giovane e ambiziosa capitanata dai presidenti Franco Grieco & Sani Rasulo entrambi i Main Sponsor del club coadiuvati dal Manager General Giuseppe Mazzei che per il primo anno in serie A2 ha rinnovato la squadra ingaggiando calciatori del calibro di Zancanaro Piovesan e Borges giusto per citarne alcuni oltre alle importanti riconferme del capitano Gallitelli e dei brasiliani (il portiere dal valore assoluto Guilherme Boschiggia) e Lucas Bocca la guida della squadra è stata affidata al tecnico Marcos Mathias Lamers allenatore con un bagaglio di esperienza internazionale. L’allenatore Marcos Mathias Lamers afferma: “Ci sono parecchie squadre con qualità sarà un campionato abbastanza impegnativo e abbastanza difficile; credo che abbiamo creato una buona squadra la squadra sta imparando ancora a giocare insieme, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per cercare di amalgamare questa squadra per cercare di trarre il meglio dei singoli e anche della collettività della squadra; secondo me è una squadra che può fare molto bene in campionato e cercheremo di stare sempre lì in zona play off”. Rimarca il Presidente Franco Grieco: “Non vedevamo l’ora di ripartire in campo e vedere cosa siamo stati capaci di fare durante la sessione di calciomercato, abbiamo introdotto tanti nuovi innesti e una nuova guida tecnica, siamo molto ottimisti da questo punto di vista è sicuramente un traguardo storico, non è questo il nostro punto d’arrivo non è questo il traguardo, il progetto vuole andare ancora più lontano, con calma e i tempi giusti, ma le ambizioni ci sono tutte”. Ecco l’organigramma per l’anno 2020/2021: elenco atleti

Alessandro Depizzo, portiere 1998

Fernando Calderolli, laterale 1991

Marcio Antonio Zancanaro, centrale 1980

Marcio Borges, universale 1990

Tiago Lemos, laterale 1997

Salvo Murò, laterale 1998

Marciano Piovesan, pivot 1988

Lucas Bocca, centrale 1994

Simone Laurenzana, laterale 2000

Guilherme Boschiggia, portiere 1989

Manuel D’amelio, portiere 1999

Mario Quinto, laterale 2001

Alessio Saponara, pivot 2000

Lorenzo Giannace, laterale 1999

Mario Gallitelli, capitano 1994

Staff Tecnico

Preparatore portieri: Carmine Costini

Preparatore atletico: Giovanni Grieco

Fisioterapista: Alessandro Lavecchia

Mister: Mathias Lamers

Dirigenti

Presidente: Franco Grieco

Presidente onorario: Sanny Rasulo

Direttore sportivo: Alfredo Plati

General manager: Giuseppe Mazzei

Direttore commerciale: Francesco Venere

Responsabile commerciale area Potenza: D’anzi Carmine

Team manager: Angelo Rosa – Vincenzo Caruso – Michele Gallitelli

Responsabile dei materiali : Cosimo Dichio

Dirigente Accompagnatore: Vincenzo Piccinni

Facciamo i nostri migliori auguri, per una stagione entusiasmante!.