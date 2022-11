Bentornato ” Torneo Scirea” per festeggiare i 70 anni del Borgo La Martella

17 maggio 2023…calcio di inizio a Matera per la partita inaugurale del Torneo Scirea, in concomitanza per i festeggiamenti dei 70 anni del borgo La Martella. Si terrà dal 17 al 22 maggio 2023 nella Città dei Sassi la 24^ edizione del torneo internazionale di calcio under 16 ”Gaetano Scirea”, che vedrà la partecipazione di otto squadre.Ad annunciarlo il direttore organizzativo della manifestazione Domenico Bellacicco, che ha lavorato al programma della ripresa dopo il fermo obbligato della pandemia da coronarivus covid 19. Si affronteranno, allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” Juventus (Vincitrice nel 2019), Partizan Belgrado, nazionale Ucraina , Roma, Bari, Taranto e (in corso di definizione ) Potenza e Matera.



” La manifestazione -ha detto Bellacicco- sposa i 70 anni di La Martella. E proprio il 17, giorno della ricorrenza, ci sarà la partita inaugurale” . Ospiti della manifestazione alcuni dei campioni del mondo di calcio del 1982 e della Juve come Franco Cabrini, Marco Tardelli e Claudio Gentile . E c’è attesa per il doppio evento della Coppa e dei festeggiamenti per il borgo La Martella, dove Paolo Grieco ( presidente di due sodalizi) sta lavorando alacremente con altri amici,enti, fondazioni e cittadini per un evento da ricordare. E ci piacerebbe che per quella data lo stadio di La Martella, dedicato al compianto Renato Carpentieri, possa essere coinvolto in una festa di sport e di calcio che negli anni a visto esordire tanti campioni, ammirati ai Mondiali. Naturalmente attendiamo i nostri azzurri…