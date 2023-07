Basket. Ondatel Virtus parte dalla C…Auguri

Si riparte con entusiasmo e voglia di fare dal campionato unico di serie C. Bene. Per la società di pallacanestro materana è una conferma che la politica dei piccoli passi graduali è quella giusta per puntare in alto. Per la cronaca, come riporta il comunicato, è stata presentata anche domanda di ammissione alla serie B, cosa che è stata riservata alla prime sette in classifica. La Ondatel Virtus era arrivata nona…Peccato. Promozione da conquistare sul campo.

Comunicato stampa

La Ondatel Virtus Matera si prepara per il nuovo campionato:

“RIPARTIAMO”

La Ondatel Virtus Matera riprende a correre per la stagione 2023/24 che presenta importanti novità. La riforma dei campionati, infatti, prevede quest’anno un solo campionato di C Unica.

Due invece per la serie B, quello di Élite e quello interregionale.

La società materana ha tentato il ripescaggio in B ma senza successo; nona in graduatoria è fuori solo per due posti, poiché territorialità e partecipazione allo scorso campionato di serie C Gold, hanno favorito le prime 7 squadre in graduatoria.

Un tentativo che doveva essere fatto ma ora la Ondatel Virtus Matera pensa solo ed esclusivamente alla nuova stagione che sta per aprirsi, la C Unica.

Ed unico e solo l’obiettivo: vincere sempre e comunque sul campo per restituire alla Matera a spicchi il palcoscenico che merita perché #nonCbasta.