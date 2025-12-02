Basket: La Pielle Matera al primo successo esterno, battuta Foggia a domicilio 58-68

“Sulle ali dell’entusiasmo la Pielle Matera Basket -si legge in una nota- ottiene il suo primo successo esterno della stagione. Dopo l’ottima vittoria contro la capolista EuroBasket Club Foggia, la squadra di coach Ciccio Losito conferma l’ottimo momento non lasciando scampo alla Nuova Libertas. Nella settimana che ha visto la partenza di Giovanni Loperfido, in biancazzurro per sole tre settimane, la squadra ha trovato nuove energie nel gruppo squadra, in grado di superare le difficoltà e andare oltre con determinazione, carattere e voglia di gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo.” “Siamo partiti con un ottimo 2-16 di parziale, facendo sempre canestro ad ogni occasione, con tiri presi bene, aperti e qualche contropiede – commenta coach Ciccio Losito, analizzando la gara –. Nel secondo quarto si sono abbassati i ritmi e le percentuali, permettendo a Foggia di avvicinarsi. Nel terzo quarto loro pian piano sono rientrati, ma la nostra reazione è stata buonissima, portando nuovamente la gara sui giusti binari e indirizzando la sfida per il finale. Nell’ultimo quarto abbiamo fatto davvero bene, difendendo con grande energia e aprendo il campo per finalizzare sempre al meglio. Posso dirmi soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi, una vittoria di squadra, forse la vittoria dove il gruppo ha contato maggiormente e dove tutti hanno fatto il proprio, contribuendo al risultato. Bella soddisfazione, in un momento particolare dal punto di vista fisico con: la partenza di Giovanni Loperfido che ha trovato “casa” nella categoria che lo vede protagonista da diversi anni, la serie C a Civitavecchia; orfana del lungodegente Daniele Lopane e con Petronella (top scorer della squadra) a mezzo servizio. Le risposte sono arrivate da due ragazzi classe 2008: Giovanni Natuzzi e Ettore Tubito.” “Nonostante le non perfette condizioni fisiche di alcuni elementi, sono contento di aver trovato Giovanni e Ettore pronti a disputare minuti importanti – continua Losito –. Nonostante la giovanissima età, sono entrati in momenti cruciali dell’incontro ed hanno contribuito in maniera brillante al risultato e all’andamento della gara in nostro favore, complimenti a loro e spero possano continuare ed aumentare il loro minutaggio con costanza, decisione e determinazione. Intanto, non c’è molto tempo per godersi il primo successo lontano dalle mura amiche. Sabato 6 dicembre si torna sul parquet del PalaSassi alle 18.30 per affrontare una rivale diretta, la Fortitudo Apricena.” “Ci siamo sempre allenati bene in stagione, con grande energia e determinazione, ma aver sbloccato la vittoria in trasferta dopo aver battuto la capolista ci dà maggiori sicurezze. Più vinci e più fiducia in te stesso crei – conclude coach Francesco Losito –. Il campionato è molto equilibrato, forse più di quanto ci aspettavamo alla vigilia e il fattore campo è stato sino ad ora determinante. Proveremo ad incidere ancora in casa e sfruttare ogni occasione lontano da Matera per poter restare più a lungo possibile nelle migliori posizioni. La squadra è sicuramente in fiducia e speriamo di poter regalare ai nostri sostenitori soddisfazioni sempre maggiori”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.