Babbo Natale di corsa, alla vigilia, con la gerla…di Athlos

E nella grande cesta dell’associazione di atletica materana non potevano che esserci gli auguri di buone feste a concittadini e turisti e l’invito a muoversi, per evitare di accumulare a tavola peso e calorie superflui, tra pranzi e cene dove è inevitabile consumare tante cose buone. Così in venti sono partiti, intorno alle 8.30 di domenica 24 dicembre dal Campo Scuola di via delle Nazioni Unite, con le scarpette ginniche , cappello, tuta e barba del grande vecchio del Nord. Un nastro rosso, quello della Athlos, che ha raggiunto le principali strade cittadine per fare gli auguri e posare per una foto ricordo, davanti alle aiuole ”arredate per la festività” dall’Amministrazione comunale. E con tanta voglia di fare da lepre, come sta capitando di frequente a Roberto Di Lecce, che contribuisce ad accumulare punti e posizioni per la società. Dopo due ore il gruppetto dei 20 Babbi Natale sono ritornati al Campo scuola con l’atmosfera di caffè , spumante, pettole, cartellate e panettone a portata di aroma… Auguri e non dimenticate l’invito dei nostri atleti a muovervi dalla tavola, per non andare fuori forma. Del resto Capodanno e l’Epifania sono dietro l’angolo e sport è salute. Non dimentichiamolo.