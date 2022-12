Babbi Natale in corsa a Matera…Auguri!

Non si sono fatti pregare i podisti della società Athlos di Matera, che gareggiano in Italia e all’estero come accaduto ad Amsterdam di recente. E così anche alla vigilia di Natale, tra veglie della Notte Santa e cenoni, hanno aderito di buon grado per una corsa non competitiva da ”Natale in corsa, partita dal campo scuola e passata nei rioni Sassi e poi in centro. E l’hanno fatta ( i chilometri non contano, è tutta salute e sudore) indossando l’abito rosso di Babbo Natale, oltre a barba e baffi. Se non è stata una sauna, per alcuni, poco ci è mancato. Al loro passaggio sorrisi e applausi.



Inevitabili le foto ricordo davanti alla capanna della Natività in piazza Vittorio Veneto e la richiesta- come riporta Radio Natale- di sostituirsi agli zampognari e intonare ” Jingle Bells” e ”Tu scendi dalle stelle”. I Babbo Natale della Athlos non si fanno pregare. Sono intonati. Li vedremo il giorno di Natale o per la corsa di Capodanno? Vigilia o per la mattinata dell’anno nuovo, per smaltire calorie e pietanze di una notte conviviale? Naturalmente attendiamo che altri, leggendo e ammirando le foto di questo articolo, si aggreghino alla squadra partita dal Campo scuola. Potrebbe essere la prima edizione della Maratona dell’anno che verrà. Auguri e buone feste!