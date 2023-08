Auguri Mister. Daken Invicta affidata a Sportelli

Un passo alla volta, cominciando dall’allenatore, per gettare le basi del prossimo campionato regionale di calcio di seconda categoria. Domenico Sportelli è stato designato dalla società materana alla guida della prima squadra della Daken Invicta. Nei prossimi giorni ne saprò di più su squadra e preparazione. Buon lavoro!

Sarà l’esperto Domenico Sportelli, classe 1967, il tecnico della Daken Invicta Matera, formazione che disputerà il prossimo campionato lucano di Seconda Categoria. Conseguita la laurea ISEF, ha iniziato la propria carriera come preparatore atletico in forza a Santeramo in Colle, Laterza, Castellaneta, Acquaviva delle Fonti, tra Promozione ed Eccellenza pugliese, e Pisticci in serie D, con Gigi De Canio allenatore. A seguire poi, la prima esperienza da allenatore sulla panchina del Palagianello, in Prima Categoria, con vittoria del campionato; quindi alla guida tecnica di Massafra, Real Altamura e Japigia Bari in Eccellenza, Putignano, Palagianello (2 stagioni), Castellana Grotte, Grumo Appula e Massafra in Promozione, nuovamente Palagianello, Grumo Appula e Santeramo in Colle (3 stagioni) in Prima Categoria. Negli anni successivi alla guida, in Lega Pro, dei settori giovanili di Martina Franca e Matera Calcio (3 anni con i biancazzurri di cui uno da responsabile del settore). Per quanto riguarda gli altri traguardi tagliati da tecnico, da rimarcare le promozioni conquistate, dalla Prima Categoria alla Promozione, con Palagianello, Grumo Appula e Santeramo in Colle, e, dalla Promozione all’Eccellenza, con Palagianello, Grumo Appula e Massafra. Una carriera di tutto rispetto per Domenico Sportelli, per gli amici Mimmo, felice di tornare nella città dei Sassi alla guida di un team in cui continuerà, come nel suo consolidato stile, a valorizzare i giovani in organico, guardando fiducioso a traguardi ambiziosi proprio perché gli atleti a disposizione, già pluripremiati nei rispettivi campionati regionali di categoria, hanno solo la possibilità di crescere ed hanno una gran voglia di regalare enormi soddisfazioni al nuovo tecnico ed alla società tutta.

Matera, 08/08/2023