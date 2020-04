Che brutta cosa sono disinformazione e ignoranza. E’ vero che le ordinanze si susseguono ma sostenere, in maniera impropria che non ci si possa muovere, fare attività sportiva nelle vicinanze di casa ”non sta scritto da nessuna a parte”. E non ci sono nemmeno le delimitazioni dell’area di pertinenza o dei metri di distanza da rispettare. Per cui persone, anzi cittadini che fanno sport da sempre come il materano Gianfranco De Mola, residente nel centro di Matera, che incrociamo da anni in tuta e scarpette per la classica corsetta salutare, hanno tutto il diritto di muoversi. Tanto più che le distanze nei confronti di eventuali pedoni sono a prova di ordinanza. E per dirla tutta riportiamo l’Ordinanza del 20 marzo scorso diffusa dal ministro della salute, il lucano Roberto Speranza. Il provvedimento all’articolo 1, lettera B, recita espressamente :” non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Più chiaro di così. Se vi va di stare sul divano e di fare la spola con la tavola per il pranzo e la cena, il computer e il balcone fate pure. Ma l’organismo ha bisogno di muoversi. E muoversi, fare attività motoria è tutta salute. Gianfranco, che d’estate porta impegno e passione sulla costa metapontina con la società di salvamento, nell’impegno associativo, sportivo e anche politico si è sempre battuto per la pratica di base per tutte le fasce di età. E l’attività motoria , pur nel rispetto delle ordinanze, è una opportunità quotidiana per ritornare gradualmente alla normalità. Provare per credere…

IL TESTO DELL’ ORDINANZA

Ministero della Salute

IL MINISTR O

VISTI gli articoli 32,117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisee al Ministero

della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, reeante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in

particolare, l’artieolo 32;

VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di eonferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti loeali;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e

successive modifiche;

VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2

maggio 1940, n. 1045;

VISTO il regolamento sanitario intemazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della

sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di

sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale

Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale

Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblieata nella Gazzetta uffieiale

n. 44 del 22 febbraio 2020; nonehé le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di

pubblicazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato diehiarato, per

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al risehio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reeante “Misure urgenti in materia di eontenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5

marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19”;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, reeante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento

dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del

Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVlD-19”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

alTemergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 64 dell’ 11 marzo 2020;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

E M A N A L A S E G U E N T E O R D I N A N Z A

A r t . 1

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero

territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle

stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto

da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un

metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o

seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,

comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono

efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

IL MINISTRO

Roberto Speranza