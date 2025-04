Atleti Materani protagonisti ai Campionati Master di Nuoto del Nord Europa (13 Medaglie e 18º Posto di Società)

Si è conclusa il 30 marzo a Trondheim, nel nord della Norvegia, la prestigiosa edizione dei Campionati Master di Nuoto del Nord Europa, che ha visto gli atleti materani -dell’Assiciazione Atleti Amatori- distinguersi con grandi prestazioni. La squadra azzurra ha conquistato un totale di 13 medaglie, chiudendo la competizione con un ottimo 18º posto nella classifica generale per società.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Imma Gaudiano: Quattro Volte sul Podio è stata una delle atlete più premiate della manifestazione, collezionando ben quattro argenti nelle seguenti gare: 100 metri stile libero, 400 metri stile libero, 100 metri dorso, 50 metri dorso. Un risultato straordinario per un atleta che ha dimostrato grande resistenza e capacità di adattamento a diverse distanze. Nunzia Andrulli: Bronzo nei 100 Delfino ha brillato nella specialità della farfalla, portando a casa un meritato bronzo nei 100 metri delfino, una delle gare più impegnative del programma. Flavia Paolicelli: Regina del Dorso ha mostrato tutta la sua classe nel dorso, conquistando un meraviglioso oro nei 100 metri dorso e un prezioso argento nei 50 metri dorso. Una prestazione che conferma il suo talento e la sua determinazione in una delle specialità più tecniche del nuoto.” Grande protagonista anche Giovanni Antonelli, “che ha aggiunto alla collezione italiana ben tre medaglie: Bronzo nei 200 metri stile libero, Bronzo nei 400 metri stile libero, Oro nei 100 misti .Un risultato eccezionale, soprattutto nella gara dei 100 misti, dove Antonelli ha dominato con una prestazione di alto livello. Tra gli atleti più vincenti della manifestazione c’è senza dubbio Flavio Adorisio, che ha messo in mostra la sua versatilità e determinazione, conquistando ben cinque medaglie: Argento nei 50 metri farfalla, Argento nei 50 metri dorso, Oro nei 100 metri misti, Oro nei 100 metri dorso. I 5 ragazzi fanno parte dell’Associazione Atleti Amatori Matera, guidati dal tecnico Nunzio Vivilecchia e dal capitano della squadra Emanuele Pilato, i quali si sono detti molto soddisfatti di quanto compiuto dai propri atleti. Il capitano Pilato ha aggiunto che “lo sguardo al futuro è molto positivo”, segno di un gruppo affiato e in costante crescita. Un ringraziamento agli sponsor il successo della spedizione italiana non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto degli sponsor Serigrafando e Jogo sportswear, che hanno contribuito a rendere possibile la partecipazione degli atleti a questo importante evento internazionale. Con un bottino di 13 medaglie, il team italiano torna a casa con il sorriso e con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli nel panorama del nuoto master europeo. Complimenti a tutti gli atleti!”

