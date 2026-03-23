Atlete materane della Laura Dance Academy al top nell’Aerial Sport

Grazia, passione, simpatia e tanti sacrifici sono stati i punti di forza della carica energetica fatta vedere dalle giovanissime atlete della Laura Dance Academy domenica scorsa a Paterno (Potenza) nelle gare di Aerial sport, dove hanno conquistato ben 9 medaglie d’oro e argento. Uno disciplina sportiva e artistica, in italiano acrobatica aerea, che mette insieme danza, ginnastica e pratica circense. Le atlete, come riportano le foto del servizio, si esibiscono anche in aria usando attrezzi come tessuti, cerchi, trapezi o corde. Una disciplina che richiede impegno, coordinazione e forza, naturalmente. Le atlete, sotto la guida delle istruttrici, si allenano intensamente per migliorare prestazioni e risultati. E chissà che più avanti non vengano risultati nazionali che possano portare le ragazze del Laura Dance Academy nella squadra azzurre. Glielo auguriamo



IL COMUNICATO

Aerial Sport, pioggia di medaglie per la Laura Dance Academy

Ottimi risultati per la Laura Dance Academy ASD alle gare regionali di Aerial Sport, svoltesi domenica 22 marzo a Paterno (PZ). Le giovani atlete della scuola si sono messe in evidenza conquistando un totale di 9 medaglie: ben 7 ori e 2 argenti.

Le esibizioni hanno spaziato tra diverse discipline, dalla pole dance ai tessuti amaca, fino al cerchio aereo e al cerchio doppio, mettendo in luce preparazione tecnica, eleganza e spirito competitivo.

La scuola, guidata dall’insegnante Laura Aliani, si conferma una realtà solida e in crescita nel panorama sportivo. Fondamentale anche il contributo nella preparazione atletica delle maestre Antonella e Letizia Cifarelli, il cui lavoro ha permesso alle atlete di raggiungere risultati di rilievo.

Un successo che premia l’impegno quotidiano e la passione di tutto il team, proiettando la Laura Dance Academy verso nuovi traguardi.

