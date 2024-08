ASD Roller Matera: Nuova Stagione 2024/2025 e Partecipazione alla WSE Women’s Champions League

L’ASD Roller Matera -con una nota si dice “lieta di annunciare ufficialmente le riconferme dei giocatori e delle giocatrici principali delle nostre squadre, la partecipazione alle nuove serie per la stagione 2024/2025 e la qualificazione della squadra femminile alla prestigiosa WSE Women’s Champions League. Per la Serie A2 Maschile, i Portieri: Joseph El Haouzi, Simone Pigato, Giovanni Pontrelli e i Giocatori: Conrado Piozzini, Luca Santeramo, Francesco Monticelli, Michele Ferrara, Alessandro Zaccaro, Matteo Matera. Per la Serie A Femminile, tra i Portieri: Il ritorno di Valentina Gaudio, Giorgia Meneghello, Vanessa De Biasi; le Giocatrici: Berta Tarrida, Pamela Lapolla, Rebecca Taccardi, Daniela Capolupo, Miriana Di Cuia, Vanessa Mazzilli, Laila Carlucci, Serena Gaudiano.” Nella nota si precisa che “sono in corso le trattative con i restanti nostri atleti e ulteriori aggiornamenti verranno comunicati in seguito”. La prossima stagione 2024/2025 vedrà la ASD Roller Matera competere in: Serie A2 Maschile – Serie A Femminile – Serie B. I calendari delle partite sono attualmente in fase di elaborazione da parte della federazione. Tuttavia, possiamo anticipare che le gare di coppa inizieranno ad ottobre, mentre i campionati prenderanno il via a dicembre.”

La nota prosegue con l’annuncio della avvenuta qualificazione della “squadra femminile alla WSE Women’s Champions League, una delle competizioni più prestigiose del panorama hockeystico internazionale. La WSE Women’s Champions League rappresenta il massimo livello di competizione per i club femminili europei, offrendo una vetrina di talento, impegno e passione che vede coinvolte le migliori squadre del continente. Grazie a questa qualificazione, tutti gli occhi dell’Europa saranno puntati sulla nostra amata città di Matera. Le nostre atlete non solo portano alto il nome della ASD Roller Matera, ma rappresentano anche un simbolo di sacrificio, dedizione e successo sportivo per tutta la nostra comunità. Siamo certi che la partecipazione alla WSE Women’s Champions League sarà un’opportunità unica per dimostrare il valore della nostra squadra e per promuovere il nostro territorio a livello internazionale. Invitiamo tutti i nostri sostenitori a seguirci con passione e a supportare le nostre squadre in questa entusiasmante stagione.”