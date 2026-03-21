Arrocca arrocca e scacco matto delle squadre materane al Campionato italiano

A raccontarci dei successi conseguiti a tavolino sulle tavole a riquadri bianchi e neri, con le mosse azzeccate delle pedine, il presidente dell’ Accademia Scacchi Lapacciana di Matera, con un comunicato che porta oltre alla sua firma, soprattutto la passione che anima soci di tutte le età. L’esperienza conta, insieme a un pizzico di fortuna che non guasta, se si vogliono conseguire risultati che contribuiscono- come è accaduto- a vittorie e a promozioni nei campionati. Il livello è alto. E chissà che i ”giovani” del circolo materano non facciano il gran salto di categoria in Italia e all’estero. Tanta umiltà, passione e professionalità. Lo scacchiere del successo è a portata di mano…



IL COMUNICATO STAMPA

Prestazione eroica delle squadre materane di scacchi al campionato italiano nel raggruppamento Barese. Al raggruppamento il Matera ha partecipato con due squadre: la prima nel girone della B ripescata; mentre la II nella serie C. La prima squadra è stata promossa in serie B ed ha sfiorato il doppio passaggio alla serie A mancata solo per un maledetto squillo del cellulare del CM Luciano Di Ruvo che stava vincendo e facendo vincere la squadra con il Noicattaro. Negli scacchi è severamente proibito tenere acceso il cellulare, pena la perdita immediata della partita. Una prima squadra che ha arruolato le giovani e fortissime promesse scacchistiche materane come Adrian Bilous e Giulio Vitulano. Hanno mantenuto le promesse e ben figurato con il loro gioco solido e combinativo. Ma i protagonisti determinanti stavolta sono stati i vecchi Leoni. Abbiamo già parlato di Luciano Di Ruvo davvero sfortunato. In prima scacchiera ha giocato partite straordinarie il Candidato maestro Policorese Antonello Montanaro, battendo giocatori sulla carta molto più forti. Brillante la prestazione di Younes Nanis che ha contribuito significativamente alla squadra ottenendo tre vittorie ed un pareggio. Strepitosa la prestazione del Candidato maestro Francesco Vespe che con le sue vittorie (4 su 4 ) ha trascinato la seconda squadra di serie C e poi ha spinto la prima squadra in serie B. Altrettanto sorprendente la performance del Candidato maestro Giovanni Trifoglio di Policoro tornato a giocare dopo anni di inattività. Nella prima scacchiera della serie C ha sfoggiato un gioco brillante e geniale che ha meritato, unitamente a quello di Montanaro, i complimenti della maestra De Rosa ed il grande maestro Aghiavev che commentavano dal vivo le partite. Buona la performance dell’altra giovane promessa Pietro Plasmati in serie C alla sua prima grande esperienza a squadre. Da segnalare poi il contributo di Vito Pellegrino che è stato il capitano della seconda squadra del Matera. Buono l’esordio di una nuova risorsa dello scacchismo materano: Cosimo Viggiano da Bernalda, come di Michele Di Pede che si è sacrificato per il bene della squadra. Ambedue meritano di avere nuove chance. Insomma un week end di gloria quello passato che ha consentito alla prima squadra del Matera, di tornare in serie B dopo 14 anni, e di fare rimanere in C la seconda squadra.



Francesco Vespe

Presidente Accademia Scacchi Lapacciana di Matera