Dalla costa adriatica, in quel di Mola di Bari, a quella jonica tra Ugento e Ginosa per la prima stagione del campionato italiano per società di beach volley che proprio in Puglia offre campi e vetrine per ospitare giocatori di livello e appassionati, che dopo una partita, una schiacciata guardano volentieri il mare per una abbracciata. Ma contano movimento e risultati e la diffusione che iniziative di questo tipo possono avere nel Belpaese circondato dal mare. Promozione e diffusione possono contare sulle riprese dell’emittente Trm network che trasmetterà sui canali sky. Tifo assicurato anche a distanza. Ma le partite vi attendono in spiaggia. Estate a tutta beach volley, la pallavolo da mare e da a..mare.



La prima stagione del Campionato Italiano per Società di beach volley ha raccolto importanti successi in Puglia.

Apulia Cup di Beach volley in schiacciata sulla sabbia

Il Comitato Regionale Fipav si prepara alla calda estate dell’Apulia Cup 2025, formando Supervisori, Giudici di Gara, Atleti e Tecnici, che per la prima volta in Italia, si ritroveranno insieme a Martina Franca, per aggiornarsi sulle regole di gioco ed i protocolli del beach volley.

Si è concluso il primo Campionato italiano per Società di beach volley, realizzato in Puglia con il Circuito Apulia Cup Winter 2024/2025 del Comitato Regionale Fipav Puglia. Da dicembre 2024 a maggio 2025 sono state realizzate ben 9 tappe presso le arene al coperto ed all’aperto del Dribbling Beach Volley Taranto, Beach Volley Mania Leporano, Beach Volley & Friends di Martina Franca e de La Città dei Ragazzi di Mola di Bari. In cinque mesi di attività sono stati assegnati quasi 4500 punti agli atleti ed atlete che hanno composto i tabelloni delle 3 tappe Gold maschili, 2 tappe Gold femminili, 2 tappe Silver maschili e 2 tappe Silver femminili, validi per il Campionato Italiano Assoluto di beach volley Fipav. Un patrimonio che qualifica e valorizza le squadre e le Società di Pallavolo e Beach Volley pugliesi che lavorano quotidianamente, durante tutto l’arco dell’anno, dai settori giovanili, alle coppie per i titoli nazionali. Infatti oltre alle Società promotori di tappa, si è registrata la partecipazione delle società Asem Bari Volley, Pallavolo Taranto e Active Beach Volley Team Bologna. Il Circuito è stato anche un momento di qualificazione ed esperienza per i Supervisori Unici del CR Fipav Puglia, coordinati dall’ex Supervisore Tecnico Nazionale Felice Notarnicola, dal Referente regionale beach volley Giuseppe Pellé e dal Coordinatore regionale beach volley del CR Fipav Puglia, Jonny Netti. Il lavoro lungimirante voluto dal Presidente Paolo Indiveri e sviluppato fianco a fianco tra il CR Fipav Puglia e le Società sportive coinvolte, ha portato, oltre al successo tecnico ed agonistico del Circuito, alcune fattive collaborazioni, che qualificheranno in futuro l’intero movimento sportivo, riportandolo ai fasti degli anni pre-pandemia. Infatti il direttore tecnico della Società BVM Leporano, Giuseppe Pagano è stato riconfermato selezionatore regionale, quest’anno per il settore femminile, mentre quello maschile è stato affidato al responsabile tecnico della Società DBT Taranto, Emiliano Manni. Loro avranno il compito di selezionare ed allenare i giovani e le giovani promesse pugliesi per il Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2025. Inoltre il CR Fipav Puglia ha individuato nella accogliente struttura della Città dei Ragazzi di Mola di Bari, diretta dal responsabile tecnico, Alessandro Amato, la location ideale per effettuare i collegiali di preparazione ed avvicinamento all’impegno estivo, che vedrà coinvolti i migliori atleti e atlete pugliesi di beach volley, under 17.



Non ultima per importanza è l’ospitalità offerta dal responsabile tecnico Daniele Benincasa, della BVF Martina Franca, che accoglierà il prossimo 15 giugno, l’aggiornamento dei Supervisori Unici, dei Giudici di Gara e dei circa dodici nuovi Arbitri immessi al ruolo quest’inverno, che si apprestano ad affrontare una importante stagione estiva di beach volley. Il corso di aggiornamento prevede, per la prima volta in Italia, oltre alle lezioni di teoria del docente e arbitro nazionale di beach volley Michele Giglio, una sezione pratica, effettuata durante alcune gare, di formazione gratuita ed aperta anche agli Atleti e Tecnici di beach volley interessati ad apprendere le novità regolamentari ed approfondire tutti i protocolli previsti. Tanto lavoro fatto e tanto ancora da fare, che dopo il successo riscontrato la scorsa estate col Circuito Apulia Cup 2024, ha permesso di consolidare il rapporto di collaborazione tra il CR Fipav Puglia e l’agenzia Comunicazione Plus del Supervisore Tecnico Nazionale di beach volley e giornalista Simone Grisolia, che da due anni coordina e promuove il Circuito Apulia Cup, anche in questa nuova versione Winter. Fiore all’occhiello di questa collaborazione è stato sicuramente il supporto fornito dall’emittente televisiva TRM Network, che ha rinnovato con entusiasmo la partnership, con la quale ha realizzato il format dedicato al Circuito, “Vip on the Beach”, visibile in tutta Italia, su piattaforma Sky e replicato da diverse emittenti televisive extra regionali. Questa importante visibilità, unita all’esercito di followers, registrando oltre duemila views sui social dall’Agenzia, ha permesso di valorizzare anche i Patrocini della Regione Puglia, Assessorato allo Sport e dei Comuni coinvolti come sedi di tappa in questi due anni di lavoro, tra cui Pulsano, Ugento, Martina Franca e Ginosa, per citarne solo alcuni, che hanno ancor di più impreziosito tutto il movimento sportivo e gli attori principali di questo successo.



Inoltre il beach volley pugliese è diventato una vetrina importante per le associazioni di volontariato che ogni Società sportiva coinvolta, ha portato in dote, per sostenere quei giovani che hanno più bisogno di aiuto o lanciare un messaggio concreto di sensibilizzazione contro le violenze di genere, come la campagna contro la violenza sulle donne, oppure aumentare l’attenzione per l’ambiente e ancora, sostenere tutti coloro che combattono una battaglia difficile, ma non impossibile contro la malattia. Nelle tappe abbiamo avuto infatti il piacere di ospitare e amplificare i messaggi inviati dalla Fratres donatori di sangue Taranto, Oratorio Don Bosco di Ginosa, Città dei Ragazzi di Mola di Bari, volontari dell’Onco-Ematologia Pediatrica di Lecce, Associazioni Alza e Plastiquà di Pulsano e le giocatrici del Catch’n Serv Ball di Presicce. Questi sono i successi che più emozionano il cuore degli appassionati di beach volley e solo dopo vengono, anche per noi, le medaglie cinte intorno al collo dei vincitori e le coppe alzate al cielo.

