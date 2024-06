Appello per Fc Matera: mettetevi d’accordo, il tempo passa

…E finora non si sono fatti passi avanti, a due mesi dalla conclusione del campionato, con le dimissioni presentate nel consiglio di amministrazione del presidente Antonio Petraglia. Siamo fermi alla comunicazione ufficiale sulla pagina social del Fc Matera, che parlava di una situazione in itinere e senza seguito i contatti con imprenditori locali e di fuori regione. ‘La a società Fc Matera sta adoperandosi – riportava la nota del 14 giugno scorso-per avere una compagine più forte e con maggiori certezze per garantire un futuro roseo e ambizioso al club.

Quanto trapelato , ovvero di incontri e contatti con vari imprenditori ( non solo locali) , corrisponde al vero, ma nulla è stato ancora definito o formalizzato , si sta ancora lavorando per disegnare il nuovo assetto societario. Intanto l’attuale dirigenza sta provvedendo a formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. A scanso di equivoci futuri, si precisa che le uniche notizie fondate saranno quelle diffuse sui canali ufficiali di Fc Matera.

#fcmatera #SerieD #forzabue🤍💙” Poi l’appello dei tifosi e quello di oggi, 24 giugno, del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore alla sport Antonio Materdomini perchè si faccia presto. Amministrazione comunale pronta a dare una mano per un esito positivo della vicenda. Accordi, dentro e intorno alla società, da trovare. Ma non si vada oltre la festa della Bruna, sia per l’iscrizione al campionato dall’8 al 12 luglio, e sia per la scelta dell’allenatore e per allestire la squadra in vista del ritiro pre campionato. I tifosi,intanto, e non solo quelli che stazionano nei bar a ridosso dello Stadio, nel quartiere Piccianello, ingannano l’attesa – tra mille interrogativi- guardando gli Europei. Altro pianeta…ma i colori biancoazzurri non si vedono.



COMUNICATO STAMPA

Trattative per il nuovo assetto societario del “Matera football club”, il sindaco Bennardi e l’assessore Materdomini auspicano un epilogo positivo.

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e l’assessore allo Sport Antonio Materdomini, esprimono la loro apprensione per le sorti del “Matera football club”, auspicando una conclusione positiva delle trattative in corso per il rinnovo dell’assetto societario. «Siamo fiduciosi in una soluzione positiva -spiegano gli amministratori- che possa scongiurare ogni ipotesi di non iscrizione del Matera Fc al campionato. Nel 2023 abbiamo festeggiato i 90 anni della società sportiva materana, e sarebbe veramente una mortificazione per la nostra città non partecipare al campionato di serie D nella ormai imminente nuova stagione. Confidiamo che i protagonisti della trattativa (pare una cordata di imprenditori locali) trovino la quadra nel miglior modo possibile, dopo più di un mese in stallo. Sappiamo che la società sarebbe al lavoro per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di serie D, ma con scadenze imminenti (c’è tempo dall’8 al 12 luglio). L’Amministrazione è a completa disposizione, per ciò che le compete come ufficio Sport e Politiche sportive. -concludono Bennardi e Materdomini- Siamo disposti a dare il nostro contributo come istituzione, per facilitare e accelerare un qualsiasi confronto costruttivo, che garantisca un futuro solido alla nostra società calcistica».

Matera, 24 giugno 2024

L’addetto stampa

Dott. Antonio Corrado

0835/241341