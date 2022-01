Zebre, naturalmente, pinguini, lemure catta e scimmie (Cercocebo dal collare) , che con la squadra più amata ( e invidiata, naturalmente) d’Italia – la Juventus- hanno in comune i colori bianconeri. Sono alcuni dei 1200 animali di 150 specie diverse ospitato nel Bioparco di Villa Borghese, a Roma, che è il più antico giardino zoologico d’Italia. E per una famiglia juventina, guidata dal nostro Vito, è stato un saluto che ha fatto garrire le appannate bandiere ”zebrate”.



Un contatto di buon auspicio per restituire serenità alla acciaccata e ”limitata” sul piano competitivo della squadra di Allegri. E magari più di un suggerimento per la prossima campagna acquisti e di rinnovamento: due punte agili e possenti come gazzelle e rinoceronti, un regista elegante e di alta visione del campo come un’aquila, e in difesa torri come una giraffa, ringhiosi come mastini e in panchina saggezza come gufi. Ci fermiamo qui il bioparco di Roma, che vi invitiamo a visitare, ha 500 specie a cui ispirarsi. Il campionato della Juve, intanto, è lungo…