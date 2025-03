Angelo Sacco, primo atleta amatoriale materano a ricevere la Six Star Medal

L’atleta amatoriale Angelo Sacco è diventato il primo materano a ricevere la prestigiosa Six Star Medal, riconoscimento conferito a coloro che completano tutte le sei maratone del circuito Abbott World Marathon Majors. “Dopo aver portato a termine con successo le maratone di New York, Boston, Chicago, Berlino e Londra, -si ricorda in una nota di Gianni Schiuma- Angelo ha concluso, nella mattinata di oggi, la Maratona di Tokyo, in programma il 2 marzo 2025 e che ha visto la partecipazione di oltre 38 mila iscritti. La Maratona di Tokyo rappresenta l’ultima tappa del suo straordinario percorso. Questo evento, che si snoda attraverso le strade della capitale giapponese, è noto per la sua atmosfera unica e per l’entusiasmo dei partecipanti provenienti da tutto il mondo. Con l’aggiunta della Maratona di Sydney al circuito a partire dal 2025, alla quale si è iscritto anche il nostro atleta amatoriale materano, il numero delle World Marathon Majors salirà a sette, rendendo l’impresa di Angelo ancora più significativa. Il percorso di Angelo Sacco è fonte di ispirazione per molti e sottolinea l’importanza della dedizione e della passione nello sport, non necessariamente a livello professionistico. La comunità materana e tutti gli appassionati amatoriali di corsa hanno atteso con entusiasmo il completamento di questa impresa, celebrando un concittadino che ha portato in alto il nome della città nel panorama podistico amatoriale internazionale. Conquistare la “medaglia delle sei stelle”, infatti, non è semplice e richiede grande sacrificio e preparazione fisica.

Nel 2025 Angelo Sacco ha già programmato nuove sfide, oltre alla già citata Maratona di Sidney, anche in bicicletta, sua altra grande passione.

Ad ogni traguardo brilla sempre anche la stella di Matera, che Angelo Sacco indossa e rappresenta sempre nel suo abbigliamento sportivo.”

