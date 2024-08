Anche lo spagnolo Ledesma in ritiro con l’Fc Matera. Serie D l’8 settembre

Ancora un arrivo, il centrocampista spagnolo Felix Ledesma, per la squadra biancazzurra in ritiro in Abruzzo dove l’allenatore Salvatore Ciullo sta portando avanti la preparazione, in vista del campionato di serie D girone H che si è annuncia competitivo. Ne fanno parte Angri, Brindisi, Casarano ,Citta’ Di Fasano, Costa D’Amalfi ,Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Ischia, Manfredonia, Martina, Matera, Nardo’, Nocerina, Palmese, Real Acerrana, Ugento, Virtus Francavilla. La novità di quest’anno è rappresentata dallo schieramento degli under obbligatori, che passano da 4 a 3 un 2004, un 2005 e un 2006. Si comincia l’8 settembre.

Fc Matera comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felix Ledesma.

Nato il 16 febbraio 1996, è un centrocampista spagnolo di grande esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Recreativo Huelva, vanta una lunga militanza in club professionistici spagnoli come Alcobendas, Mostoles e Coria. L’anno scorso, invece, ha indossato la maglia del Gravina in Serie D disputando 24 partite, condite da 2 goal e 2 assist. Dotato di ottime qualità tecniche, può giocare sia da playmaker che da mezzala.

Felix, benvenuto nella Città dei Sass