Anche la pallavolo sulle frequenze di Radio Vulture

E nelle giornate della festa della emittente rionerese, dopo musica e cinema, non poteva mancare la sana competizione sportiva con un bel torneo misto di pallavolo. Una alzata e una schiacciata, nè più nè meno come si fa su un mixer. E dal misto al mixer il passo è breve. Alla fine vincono l’amicizia e il rapporto con il pubblico. Quando? Sabato 22 luglio…

Le Giornate di Radio Vulture a Rionero

2° Memorial Pasquale Sacco di Volley misto



di Armando Lostaglio

Rionero in V.– Proseguono come da cartellone le Giornate di Radio Vulture, nel segno dell’aggregazione fra cinema sport e musica. Dopo le due iniziali serate di grande cinema, con un vasto consenso di pubblico nell’atrio dello storico Carcere Borbonico, il prossimo 22 luglio l’Associazione Radio Vulture ha messo insieme – come nelle volontà ereditate del fondatore Pasquale Sacco – giornate di incontri di pallavolo misto, a partire dalle ore 18:00 sui centrali campi da gioco in Villa Catena. Queste sono le squadre che partecipano al torneo di pallavolo misto “2 Memorial Pasquale Sacco”: sono di Rionero la Volley un Martini e Power Rangers Italodisco; gli Stagionati di Lavello e La crème de la crème di Venosa. Apertura al territorio dunque.

L’esperienza del volley misto fu la prima collaudata sul territorio alcuni decenni or sono con grandi risultati e consensi da parte del pubblico. Sport come momento imprescindibile di socialità e di lealtà. E su quel solco, Enrico ed Emilio Sacco, Gerardo Brienza, Franco Larotonda e Roberto Giammatteo, continuano a fare della radio e del mensile Affiches un momento di dialogo con la comunità, che in estate si esprime all’aria aperta. Collaborano il CineClub Vittorio De Sica – Cinit Cineforum Italiano con la direzione di Chiara Lostaglio e Rionero in Volley ed il contributo del Comune di Rionero.