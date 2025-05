Anche ciclisti dal Canada e dal Belgio alla GF Alberobello Murge

Alberobello è pronta ad accogliere domenica 11 maggio oltre 500 ciclisti da tutta Italia per la 28^ edizione della Granfondo Alberobello Murge, memorial Giacinto Dell’Erba. Al via ci saranno anche ciclisti provenienti da Canada e Belgio, rendendo l’evento, e soprattutto la competizione, ancora più internazionale. La partenza avverrà in anteprima da Largo Martellotta, lo stesso piazzale che il 13 maggio ospiterà la partenza della quarta tappa del 108° Giro d’Italia, prima tappa italiana di questa edizione. “Il countdown -si spiega in una nota- è cominciato e la macchina organizzativa, guidata dall’Asd Cycling Brixia Team e presieduta da Stefano Guerrini (ex professionista dal 2001 al 2005 per la Panaria e poi la Flaminia), lavora a pieno regime in collaborazione con il Comune di Alberobello, la ProLoco e la società sportiva Spes Alberobello, che ha fatto nascere e crescere l’evento negli anni. Il percorso: Unico il percorso per l’edizione 2025 che si snoderà per 116km attraversando alcune delle zone più suggestive della Puglia partendo dal cuore del Rione Monti di Alberobello, costellato da oltre 1.200 trulli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1996, lambendo Noci e arrivando a Putignano, culla di uno dei Carnevali più antichi d’Italia, passando per Castellana, con le sue affascinanti grotte e affrontando la prima salita di 4,5km (detta “del Melograno”), e poi raggiungendo Fasano che porterà i ciclisti ad affrontare la cosiddetta “salita dei leoni” perché pedalando si sentono proprio ruggire, ben 2,5km con pendenze anche a due cifre. Arrivati in cima si potrà ammirare la “piana degli ulivi” che collega Fasano a Monopoli, con uno sguardo al mare e all’orizzonte. Poi giù ammirando i trulli e le caratteristiche masserie, pedalando spesso tra i muretti a secco, la cui ‘arte del costruire’ fu decretata da UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità. All’arrivo, ad attendere i ciclisti, i sapori tipici della Puglia grazie alla collaborazione tra ristorante “Vida” e ProLoco Alberobello. I campioni Bugno e Colbrelli in partenza: Un’edizione che si annuncia scoppiettante anche per l’inedita presenza di due ospiti d’eccezione: il due volte campione del mondo Gianni Bugno, anche vincitore del Giro d’Italia, che, alcuni giorni dopo la granfondo, partirà proprio da Alberobello con la prima tappa italiana del Giro, dopo la grande partenza dall’Albania. Accanto a lui ci sarà Sonny Colbrelli, campione europeo e soprattutto ultimo italiano a vincere la Parigi Roubaix (davanti a Van der Poel trionfatore dell’ultima edizione). Accanto a loro potrebbe esserci anche un altro grande dominatore delle Classiche del Nord, Andrea Tafi. Granfondo e Giro d’Italia: Largo Martellotta sarà punto di partenza e arrivo dei partecipanti alla granfondo, esattamente lo stesso teatro della partenza della tappa del Giro d’Italia di martedì 13 maggio. E anche un piccolo tratto del percorso sarà in comune. Il Comune di Alberobello: “Con la sua storia, la Granfondo Alberobello Murge rappresenta un importante appuntamento ciclistico e un’eccezionale occasione di promozione per il nostro territorio, anche attraverso lo sport,” commenta Saverio Sgobba, Assessore allo Sport del Comune di Alberobello. “L’evento ha una forte valenza sociale e una straordinaria connessione con il territorio. In particolare quest’anno, saranno i ciclisti amatoriali ad aprire la strada ai professionisti, che poi vedremo pedalare sulle nostre strade martedì, durante la tappa ‘Alberobello Pietramadre’. Questa tappa celebra l’impegno dei quattro Comuni – Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare – che si erano candidati a Capitale della Cultura 2027.”Conclude Sgobba: “La bicicletta è il mezzo di trasporto più antico che collega idealmente il nostro territorio con questa granfondo condividendone i suoi valori. Sappiamo che ci saranno alcuni disagi, ma chiediamo ai cittadini di portare pazienza e di condividere la gioia per questa grande festa dello sport.” ProLoco Alberobello: “La Proloco di Alberobello, con il Presidente Vittorio Ignazzi, è lieta di collaborare con la Gran Fondo Alberobello Murge in programma domenica 11 Maggio 2025. Un’opportunità unica per il nostro paese che si prepara ad accogliere la quarta tappa del Giro d’Italia. La partenza è fissata per il 13 Maggio 2025 in Largo Martellotta e la nostra partecipazione è un modo di celebrare la nostra volontà nella promozione del ciclismo e di qualsiasi sport sostenibile, ma anche proteggere la storia, la bellezza e le tradizioni di Alberobello”. Informazioni gara: Le iscrizioni online chiudono giovedì 8 maggio ma riapriranno direttamente a Casa Alberobello sabato 10 maggio dalle ore 10 alle ore 12 e poi dalle ore 15 alle ore 19. Non sarà possibile iscriversi alla gara direttamente domenica mattina. Per iscriversi basta collegarsi al sito https://www.granfondoalberobello.it“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.