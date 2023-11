Ambra Sabatini per cerimonia apertura del Matera Sport Film Festival 2023

Il Matera Sport Film Festival ha inaugurato oggi la sua 13ª edizione con una cerimonia di apertura mozzafiato presso il suggestivo Palasassi “S.Bagnale”. Un evento, che celebra il connubio tra il mondo dello sport e la cinematografia, con la presenza di illustri ospiti, tra cui la campionessa Ambra Sabatini, oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo campionessa mondiale a Parigi 2023 e, detentrice del record del mondo sui 100 e 200 metri T63. Nel luogo che evoca i più grandi successi a livello nazionale e internazionale dello sport materano, raggiunti dalla mitica PVF, Ambra Sabatini, appartenente ai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle che hanno patrocinato il Festival ha dialogato con il giornalista di Rai Sport Lorenzo Roata e il Presidente dell’Uisp Nazionale, Tiziano Pesce. “La cerimonia -si ricorda in una nota- ha preso il via con un mix di emozioni, energia e stile, riflettendo il tema centrale dell’edizione di quest’anno: la potenza ispiratrice dello sport raccontata attraverso l’arte cinematografica. I presenti hanno potuto godere di momenti di intrattenimento coinvolgenti, anticipazioni delle proiezioni in programma e performance artistiche che hanno reso omaggio allo spirito competitivo e alla forza umana che caratterizzano lo sport. L’ospite d’eccezione, Ambra Sabatini, ha portato la sua grinta e la sua passione per lo sport sul palco, condividendo con il pubblico aneddoti personali, riflessioni sulla sua carriera e svelando l’emozione nel essere parte di un festival così unico nel suo genere. Il programma del festival prevede proiezioni di film, documentari e cortometraggi che esplorano le molteplici sfaccettature dello sport, dalla competizione agonistica alle storie di coraggio e spirito di squadra. Gli appassionati dello sport e gli amanti del cinema avranno l’opportunità di immergersi in una settimana di emozioni uniche e ispirazione. Il Matera Sport Film Festival si prospetta come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport, cinema e per chiunque voglia vivere un’esperienza straordinaria che unisce il meglio di entrambi i mondi.”

“Il Matera Sport Film Festival è un’occasione straordinaria per celebrare il potere dello sport nella nostra vita quotidiana. Sono onorata di far parte di questa meravigliosa manifestazione che unisce due mondi così affascinanti: lo sport e il cinema,” ha dichiarato Ambra Sabatini. Il Direttore Artistico Michele Di Gioia, ha sottolineato “l’impegno del Matera Sport Film Festival nel promuovere la cultura sportiva attraverso la cinematografia, fornendo una piattaforma per storie straordinarie di determinazione, successo e resilienza.” Il presidente della giuria, Carlo Paris, ha aggiunto un tocco di prestigio all’evento, portando la sua vasta esperienza nel mondo dello sport e del cinema. “Il Matera Sport Film Festival è un’occasione straordinaria per onorare e celebrare non solo i successi atletici, ma anche le storie di resilienza, dedizione e passione che si celano dietro ogni atleta e ogni squadra,” ha affermato Paris. Il presidente nazionale dell’UISP, Tiziano Pesce, ha commentato l’importanza di iniziative come il Matera Sport Film Festival nell’ispirare una cultura sportiva inclusiva e partecipativa:”Lo sport ha il potere di unire le persone, di superare barriere e di creare un senso di comunità. Questo festival è un omaggio a quell’essenza che va oltre la competizione stessa e abbraccia i valori che lo sport porta con sé.” Il Vice Sindaco di Matera Antonio Materdomini ha accolto gli ospiti con entusiasmo, sottolineando l’importanza di eventi culturali come il Matera Sport Film Festival nel posizionare Matera come centro di eccellenza nel mondo dello sport e della cinematografia. “La cerimonia di apertura è un momento di gioia e celebrazione, un’occasione per mettere in luce il talento e la passione che entrambi gli universi, lo sport e il cinema, portano nella nostra comunità,” ha dichiarato il Vice Sindaco.