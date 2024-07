Altri tre acquisti (Russo, Teyou e Bello) per l’ Fc Matera

Prosegue senza sosta la campagna acquisti del Football club Matera in vista del raduno in sede, il 29 luglio prossimo, e per la preparazione in vista del campionato nazionale di serie D, girone H, e della Coppa Italia. Sono arrivati tre nuovi giocatori per i ruoli di difensore, centrocampista e attaccante. ll mister Salvatore Ciullo potrà contare su un organico interessante. Del resto la società, con l’arrivo del presidente Stefano Tosoni, sta dimostrando nei fatti di voler investire in tutti i settori: dalla organizzazione alla squadra, agli aspetti logistici, di immagine e per il vivaio. Naturalmente attendiamo altre buone nuove. E Forza Matera!



COMUNICATO STAMPA

Fc Matera Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Francesco Russo, Franck Teyou e Bryan Bello.

Nato il 13 maggio 1993, Francesco Russo è un difensore di grande qualità, classico “braccetto” di sinistra. In carriera, ha indossato le maglie di Maceratese, Copparese, Leonfortese, Castrovillari, San Teodoro, Agropoli, Battipagliese, Altamura, Francavilla, Nardò, Gelbison e Grosseto. Un uomo di significativa esperienza che fornirà un contributo determinante alla rosa biancoazzurra, anche in virtù delle ultime tre stagioni sportive, che hanno permesso al giocatore di centrare l’obiettivo playoff con le rispettive squadre di appartenenza.



Nato il 21 gennaio 2002, Franck Teyou è un giovane e interessante centrocampista con doppio passaporto italo-senegalese. Prodotto del vivaio Spal, ha già maturato esperienze vestendo la casacca di Cosenza, Castrovillari, Torres e Portici.



Nato il 01 gennaio 2006, Bryan Bello è un attaccante di grande prospettiva, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Alessandria. Un atleta su cui il direttore sportivo Alessio Ferroni punta fortemente e che, di certo, saprà ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di mister Salvatore Ciullo.

Francesco, Franck e Bryan, benvenuti nella Città dei Sassi!