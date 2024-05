Altamura in C con lo stadio ‘D’Angelo’ funzionale . Progetto da cantierizzare

I tifosi biancorossi, in attesa di stringersi domenica prossima accanto a squadra e società, con la festa in programma domenica prossima allo Stadio ‘’Tonino D’Angelo’’ contro il Fc Matera, si chiedevano da un po’ se si sarebbe fatto in tempo a ‘’riqualificare’’ l’impianto per l’esordio nel prossimo campionato. Si parte da un dato certo ed è il progetto di restyling, messo a punto dall’Amministrazione comunale. Un investimento da 1,6 milioni di euro con un terreno di gioco sintetico, per giocare in tutte le condizioni atmosferiche. E poi la riqualificazione delle tribune, degli spogliatoi e il potenziamento delle torri faro con il sistema Led, con la finalità di rendere lo stadio comunale maggiormente funzionale, moderno, accogliente. Si attende l’affidamento dei lavori e la necessaria pazienza. E’ auspicio di tutti che sai tutto pronto per l’avvio del campionato. Ma se dovesse essere necessaria qualche settimana in più non se ne faccia una dramma. Il risultato sarà valsa l’impresa…



Comunicato

Lavori Stadio Comunale Tonino D’Angelo

L’Amministrazione comunale, con delibera di giunta n.51, ha approvato la proposta di riqualificazione, efficientamento energetico e adeguamento dello Stadio Comunale Tonino D’Angelo.

Dopo quaranta anni, lo Stadio sarà sottoposto a lavori di restyling, al fine di renderlo idoneo all’omologazione delle norme FIGC-LEGA PRO.

Il progetto approvato prevede il rifacimento dell’attuale superficie del campo da gioco, con la sostituzione del manto erboso naturale con un manto in erba artificiale, cosiddetto sintetico di nuova generazione.

Questo intervento consentirà la possibilità di utilizzare il campo da gioco, anche in condizioni climatiche avverse, migliorandone la fruibilità.

Inoltre il progetto prevede la riqualificazione delle tribune, degli spogliatoi e il potenziamento delle torri faro con il sistema Led, con la finalità di rendere lo stadio comunale maggiormente funzionale, moderno, accogliente.

Il Sindaco Vitantonio Petronella e l’Assessore ai lavori pubblici e sport Michele

Mirgaldi, assieme a tutta la Giunta, sono orgogliosi di questo progetto approvato che seguirà le indicazioni prescritte dalla Lega Pro per la disputa di gare agonistiche del campionato professionistico di serie C e dei vari settori giovanili. Certi nel necessario intervento e convinti dell’urgenza dei lavori, comunicano anche che ci saranno lavori per la realizzazione della cabina stampa, l’adeguamento dei bagni, degli spogliatoi e delle sale mediche.

Si riferisce che questa Amministrazione intende incentivare l’attività sportiva all’interno del proprio territorio, al fine di generare importanti benefici per la salute dei cittadini e per la socializzazione, riqualificando la qualità urbana e il tessuto sociale.

Rendiamo disponibile, in allegato, la planimetria generale del progetto con la legenda che raffigura i diversi interventi previsti.

Grazie per l’attenzione.

Staff del Sindaco, 24 aprile 2024