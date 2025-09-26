Altamura con lo skate park. Forza ragazzi olimpiadi vicine.

La città murgiana domenica 28 settembre taglierà il nastro per due impianti da dedicare alla pratica sportivi, con la restituzione del Palazzetto ‘’ Baldassarra’’ di via Manzoni- dopo un lungo lavoro di manutenzione straordinaria- e negli spazi retrostanti del primo impianto dedicato allo skate. Sì proprio quello sport che si pratica compiendo evoluzione utilizzando un tavoletta a rotelle e su percorsi che alimentano adrenalina e abilità. Roba per giovanissimi che conta in Italia un buon numero di praticanti e che alle olimpiadi, hanno visto, gli atleti azzurri far davvero una bella figura. Appuntamento a Los Angeles nel 2028 e chissà che non vengano fuori campioni altamurani. Forza ragazze e ragazzi, tavola, caschetto e ginocchiere protettive e cominciate ad allenarvi nell’impianto di via Manzoni.



INVITO – Consegna alla città del palazzetto “Baldassarra” e inaugurazione skate park in via Manzoni.

Un momento tanto atteso dalla comunità sportiva. Domenica 28 settembre viene consegnato alla città il Palazzetto dello sport “Baldassarra” in via Manzoni 207 che è stato oggetto di consistenti interventi di manutenzione straordinaria (per le parti interne ed esterne della struttura e per gli impianti) e di un ampliamento degli spazi fruibili da cittadini e associazioni. Nella parte retrostante, infatti, è stato realizzato il primo skate park della città che sarà inaugurato nella stessa circostanza. Apertura al pubblico alle ore 17.00; a seguire, intorno alle 19.00, è in programma la cerimonia inaugurale istituzionale.

Il recupero e la riqualificazione della struttura rientrano nel bando “Sport e periferie” del Dipartimento nazionale allo sport e sono stati attuati dall’Amministrazione comunale. Non solo rappresentano la valorizzazione di spazi pubblici fondamentali ma anche un investimento concreto nel futuro della comunità: da un lato la riapertura di un impianto sportivo moderno e funzionale, dall’altro la creazione di un’area innovativa dedicata ai giovani e agli sport urbani, pensata per favorire socialità, inclusione e nuove forme di aggregazione.

Con questa inaugurazione l’Amministrazione conferma il proprio impegno a promuovere lo sport, il benessere e la qualità della vita, rendendo Altamura una città sempre più attenta ai bisogni dei cittadini e alle nuove generazioni.

