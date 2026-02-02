Altamura alza le Coppe Davis azzurre

Non capita tutti i giorni di poterle ammirare a casa di fare sognare tanti Giovani appassionati, che un giorno potranno ricalcare le orme di Yannik Sinner, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e altri emergenti che stanno scalando le classifiche. Altamura offre questa possibilità dal 3 al 5 febbraio con il Trophy Tour per quanti raggiungeranno il palazzo di città. Ma c’è dell’altro . La città murgiana ospiterà uno dei gironi di qualificazione per la categoria under 14 maschile, per gli europei indoor. Ragazzi e ragazze scendete a rete…



TROPHY TOUR, DAVIS E BILLIE JEAN KING CUP IN MOSTRA AD ALTAMURA

Appuntamento da martedì 3 a giovedì 5 febbraio 2026. I trofei saranno in mostra nella sala consiliare di Palazzo di città

Celebrare i successi del “Sistema Italia” e guardare da vicino i trofei più ambiti del mondo del tennis. Arriva in Puglia il Trophy Tour 2026 che quest’anno porterà in giro per l’Italia i trofei vinti dalle nazionali italiane, dunque sia la Davis sia la Billie Jean King Cup. Un’occasione straordinaria per ammirare le Coppe del Mondo conquistate dai team azzurri.

Sarà la città di Altamura ad ospitare i trofei: la Davis e la Billie Jean King Cup saranno esposte nella sala consiliare di Palazzo di Città, in piazza Municipio. L’ingresso sarà libero agli appassionati che vorranno guardare da vicino le coppe conquistate dalle nazionali azzurre.

L’appuntamento con la stampa nel Palazzo di Città è fissato alle ore 16,30 di martedì 3 febbraio. Per l’occasione saranno svelati i dettagli della Winter Cup, Campionato europeo indoor di tennis riservato alle nazionali maschili under 14. Uno dei gironi di qualificazione si giocherà sui campi del Circolo Tennis Altamura dal 4 al 6 febbraio. La città ospiterà i migliori talenti italiani che sfideranno Austria, Croazia, Finlandia, Polonia, Slovenia, Svezia e Svizzera. Soltanto due formazioni raggiungeranno la fase finale della competizione.

Alla conferenza stampa interverranno Isidoro Alvisi, vicepresidente FITP, Francesco Mantegazza, presidente FITP Puglia, Vitantonio Petronella, sindaco di Altamura, Michele Mirgaldi, assessore allo sport e Luigi Lorusso, presidente del Consiglio comunale. A rappresentare il Circolo Tennis Altamura saranno il presidente, Filippo Portoghese, e il direttore sportivo, Pasquale Crapuzzo.

“Esporre i due trofei che celebrano i successi del tennis – ha dichiarato il sindaco – per la nostra città è un grande onore. Abbiamo accolto con orgoglio l’invito che abbiamo ricevuto ad ospitare una tappa del Trophy Tour. Ciò si deve anche all’importante lavoro che negli ultimi anni è stato portato avanti dal Circolo tennis di Altamura, con una crescita di iscritti e un ampliamento delle strutture, tanto da essere stato scelto per la Winter Cup giovanile”.

