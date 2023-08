Alla StraGrassano Athlos e Roberto sugli scudi

La società podistica materana Athlos continua a conseguire risultati positivi di squadra e a titolo individuale . A Grassano per la ”classica” StraGrassano di agosto è stato il gruppo più numeroso lungo un percorso cittadino, che ha visto atleti di varie province lottare fino in fondo per il podio. E tra questi l’abbronzatissimo Roberto Di Lecce, che in mattinata si era allenato lungo le spiagge joniche…e a Grassano è giunto primo nella sua categoria. Un contributo per far avanzare la Athlos e per accrescere i tanti trofei custoditi nella bacheca di casa. Complimenti e alla prossima, all’insegna del ” Correre è bello…ed è tutta salute’. Provate…