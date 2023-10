Alla 3° Ciclostorica Puglia, sicurezza stradale e cultura, pedalando sulle bici d’epoca

Il 29 ottobre torna la Ciclostorica Puglia, la terza edizione della manifestazione cicloturistica d’epoca dedicata al ciclismo storico che si svolgerà, con partenza e arrivo, a Polignano a Mare (BA) e qche uest’anno avrà un particolare focus sui temi della cultura e della sicurezza stradale. “Ammessi a partecipare a questo emozionante evento, -si legge in una nota- i ciclisti in sella a biciclette storiche costruite tra i primi anni del 1900 fino al 1987, con cambio sul tubo obliquo, freni esterni e gabbiette ai pedali. Così come nelle edizioni precedenti, sfileranno anche le maglie rievocative dei grandi team del tempo, realizzate in lana e conservate a testimonianza del ciclismo epico di Coppi e Bartali. Due i percorsi nei quali si cimenteranno i ciclisti e che li accompagneranno alla scoperta delle meraviglie dell’entroterra della Valle d’Itria e della costa adriatica: Il Percorso Corto di 50 km con dislivello di 200 metri e che attraversa Polignano, Monopoli, Capitolo, Savelletri, Contrade di Monopoli per poi rientrare a Polignano. Percorso Medio di 110 km con dislivello di 1050 metri e che attraversa Polignano, Monopoli, Capitolo, Savelletri, Impalata, Alberobello, Locorotondo, Contrade di Monopoli per poi rientrare a Polignano.

Nel ricordare ai partecipanti l’osservanza del codice della strada e l’utilizzo del casco omologato durante la pedalata, gli organizzatori dell’evento vogliono sottolineare l’attenzione alla sicurezza stradale. A rafforzamento di questo particolare tema è stata coinvolta nella manifestazione cicloturistica d’epoca anche la Fondazione Michele Scarponi che promuove l’educazione al corretto comportamento stradale e alla cultura del rispetto delle regole e dell’altro.

Presente a Polignano anche il team del “Il Bicicletterario” creatura del Co.S.Mo.S. – Comitato Spontaneo Mobilità Sostenibile che, dal suo debutto nel 2014 ha registrato una continua crescita, raggiungendo ogni angolo d’Italia e superando i confini del Bel Paese più volte. “Il Bicicletterario” è l’unico premio letterario dedicato al mondo della bicicletta, con lo scopo di sensibilizzare, attraverso l’espressione letteraria, alla mobilità sostenibile e in particolare all’uso quotidiano della bicicletta. Sarà possibile conoscere il bando della settima edizione e aderire e partecipare con le proprie opere letterarie.

È ancora possibile iscriversi alla pedalata entro il 26 ottobre seguendo le istruzioni elencate sul sito: www.ciclostoricapuglia.it “