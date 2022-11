Alè viola. Francesco e Piero ”gigliati” di Matera

Presente, passato e futuro in un orizzonte viola, quello per la ” Fiorentina” che anche a Matera ha tifosi aldilà dell’Arno. Piero e Francesco, volti noti della Città dei Sassi, che incontrerete anche nel parcheggio del Comune- per motivi diversi- al colore bianco e al profumo del giglio non resistono. E anche nella pausa del mondiale di calcio in Qatar non possono che pensare alla ripresa del campionato, con la partita casalinga con il Monza. Nel frattempo Piero ha tirato a lucido, dal lavagista, la sua Opel Corsa …di color viola, mentre Francesco sta pensando di comprare un giubbotto come quello di Piero con lo stemma della Fiorentina. Del resto le sbarre del parcheggio comunale danno il disco verde, appena le auto si avvicinano al lettore delle targhe. C’è sempre qualcuno che dimentica di fare il biglietto. Ma è questione di tempo.