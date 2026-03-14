Al World Cup di Kickboxing Jesolo anche atleti della Dynamic Center di Matera e Elite Kickboxing Matera/Putignano

Dal 10 al 15 marzo si è svolta a Jesolo, la prestigiosa World Cup WAKO, che ha registrato un’affluenza record di circa 4.100 atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a confrontarsi in vista dei prossimi Campionati Europei per i Senior e dei Campionati Mondiali per i Cadetti e gli Junior. “La manifestazione -si legge in una nota- ha visto la partecipazione anche di una piccola delegazione della Dynamic Center di Matera e dell’Elite Kickboxing Matera/Putignano. Gli atleti in gara nella specialità Low Kick sono stati: – Christian Lattarulo (Young Junior -67 kg, Elite Kickboxing Matera/Putignano)

– Francesco Todisco (Young Junior -81 kg, Dynamic Center di Matera)

– Lorenzo Lorusso (Old Junior -54 kg, Dynamic Center di Matera). l gruppo era guidato dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, il Maestro Biagio Tralli. Lorenzo Lorusso ha affrontato il favorito turkmeno. Nonostante fosse alla sua prima esperienza internazionale, Lorenzo ha mostrato grande determinazione, tenendo testa all’avversario nelle prime due riprese. Nella terza ripresa, però, ha lasciato il comando al suo avversario, che ha conquistato l’accesso alla finale. Lorenzo si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo.

Francesco Todisco, ha affrontato un atleta slovacco. Anche lui alla sua prima esperienza internazionale, Francesco è entrato in campo con grande decisione, dominando le prime due riprese. Tuttavia, nella terza, ha un po’ perso lucidità, permettendo all’avversario di uscire dal suo controllo. Il verdetto è stato di 2 giudici su 3 a favore dello slovacco, e Francesco ha conquistato la medaglia d’argento, seppur con un pizzico di amarezza, sentendo che poteva puntare all’oro.

Christian Lattarulo, ha invece disputato la finale contro un atleta ungherese. Dopo una prima ripresa equilibrata, Cristian ha ascoltato i consigli del Maestro Biagio Tralli e nella seconda ripresa ha dominato il match, colpendo ripetutamente l’avversario con calci al fegato. Nella terza ripresa, ha continuato a lavorare con convinzione, convincendo tutti e tre i giudici e conquistando così la medaglia d’oro. Questa vittoria rappresenta il secondo successo stagionale per Cristian.

Il Maestro Biagio Tralli si è detto “molto soddisfatto dei risultati ottenuti, specialmente considerando che tutti gli atleti erano alla loro prima esperienza internazionale e sono comunque saliti tutti sul podio. Ha sottolineato l’importanza di continuare ad allenarsi duramente per migliorarsi sempre di più. Ora ci sarà un fine settimana di pausa, dopodiché si riprenderà con gli allenamenti in vista del prossimo impegno a Seregno, dove Vito Montemurro Aphace difenderà il Titolo Italiano di K-1 nella categoria di peso di 58,200 kg. A lui un grosso in bocca al lupo per questa importante sfida.”