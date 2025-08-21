Al via la stagione 2025/2026 della Rinascita Volley Lagonegro. Il raduno lunedì 25 agosto.

“Finalmente si ricomincia. Lunedì 25 agosto la Rinascita Volley Lagonegro darà ufficialmente il via alla stagione 2025/2026 con il raduno della Prima Squadra.” Lo si annuncia con una nota del sodalizio sportivo in cui si specifica che “L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 al Kiris Hotel di Viggiano, dove il Presidente Nicola Carlomagno, il direttore sportivo Nicola Tortorella e tutto il comparto dirigenziale consegneranno il tradizionale saluto di benvenuto al gruppo davanti a stampa e simpatizzanti. Sarà il primo passo del percorso che riporta il Club lucano nel campionato di serie A2 Credem Banca dopo la promozione conquistata nella scorsa primavera, traguardo che ha riacceso l’entusiasmo di un intero territorio. UN RADUNO ATTESO – La giornata prevede l’accoglienza del rinnovato gruppo squadra e dello staff tecnico e una prima riunione organizzativa con la dirigenza. C’è grande attesa e curiosità in tutto l’ambiente per l’abbraccio ai nuovi acquisti e il ritrovo dei giocatori confermati, che stanno trascorrendo gli ultimi ritagli di vacanze estive e nei prossimi giorni raggiungeranno la Val d’Agri per iniziare la preparazione vera e propria.Si comincerà a fare sul serio da martedì 26: Waldo Kantor e il suo staff hanno programmato le prime sedute di lavoro divise tra sala pesi al mattino, lavoro atletico e tecnica con palla al pomeriggio, propedeutiche al lungo ciclo di allenamenti che seguirà nei giorni e nelle settimane successive. Sabato 30 agosto sono previste le visite mediche di rito. LE PAROLE DEL CLUB – Il Presidente Nicola Carlomagno ha così commentato: “Ripartiamo dal lavoro e dall’identità che ci ha contraddistinto. Il 25 agosto è una data simbolica: riaccendiamo i motori e lo facciamo insieme alla nostra gente”. Il Direttore Sportivo Nicola Tortorella: «Abbiamo allestito un roster equilibrato, con conferme importanti e innesti mirati. Finalmente da martedì diamo parola solo al campo». L’allenatore Waldo Kantor: “Portiamo in A2 la stessa umiltà e lo stesso cuore che ci hanno accompagnato fino alla promozione. Il raduno è il punto di partenza per costruire, giorno dopo giorno, la nostra identità tecnica e mentale”.

CALENDARIO E PRIMI PASSI – Le prime settimane di preparazione propizieranno l’organizzazione dei classici allenamenti coingunti pre-season che il Club comunicherà nel dettaglio nei prossimi giorni: la squadra potrà così entrare nel ritmo partita in vista dell’esordio ufficiale in campionato del 19 ottobre sul campo della Tinet Prata di Pordenone. La Rinascita si presenterà dunque al raduno con il seguente organico (numeri di maglia tra parentesi): Palleggiatori: Lorenzo Sperotto (16), Lorenzo Esposito (5), Vincenzo Simone (8). Opposti: Diego Cantagalli (10), Leonardo Sanchi (26). Schiacciatori: Giacomo Raffaelli (7), Aleksandar Andonovic (17), Stefano Armenante (15), Giacomo Mastracci (18). Centrali: Martins Arasomwan (3), Gabriele Tognoni (12), Andrea Pegoraro (9). Liberi: Nicola Fortunato (2 – capitano), Carlo De Angelis (24). Lo staff tecnico diretto da Waldo Kantor sarà completato da Dino Viggiano come assistant coach, Vincenzo Ghizzoni (preparatore fisico), Antonello Germino (scout-man) e Nico Di Pierro (fisioterapista).”