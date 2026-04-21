Al Napoli Kickboxing Challenger, risultati competitivi per gli atleti della Dynamic Center di Matera

Nel Palazzetto dello sport di Portici, il 19 aprile 2026, si è svolto il Napoli Kickboxing Challenger, un punto di riferimento nel panorama nazionale del settore e un palcoscenico dove gli atleti delle specialità da tatami si affrontano per confrontarsi. L’evento, organizzato dal Maestro Maurizio Troiano e Mario Di Martide, come ogni anno, -si legge in una nota- “ha richiamato numerosi fighters, con circa 450 atleti provenienti dalle regioni limitrofe alla Campania.” Tra i partecipanti, un folto gruppo di atleti della Dynamic Center di Matera, seguiti dai maestri Biagio Tralli, Gino Clemente, Danilo Andrulli e Damiano Andrisani, che sono risultati particolarmente competitivi, con alcuni ottimi piazzamenti -così come riportati da una notra del sodalizio materano- e che elenchiamo a seguire:

“-Per il contatto leggero specialità kick Light

Vincenzo Servedio (Junior -60 kg): 1° classificato

Fabio Tedesco (Junior -65 kg): 1° classificato

Gigi Marsiglio (Senior -70 kg): 1° classificato

Michele Mingione (Junior -80 kg): 2° classificato

Saverio Provenza (Senior -80 kg): 1° classificato

Pierfelice Coniglio (Senior -80 kg): 3° classificato.

–Mentre per il contatto Pieno specialità Low Kick:

Miriana Greco (Senior -48 kg): 1° classificata

Lorenzo Lorusso (Junior -54 kg): 1° classificato

Francesco Todisco (Junior -81 kg,): 3° classificato.

Altri atleti, come Riccardo Montemurro (Junior -55 kg), Giuseppe Loporcaro (Junior -60 kg), non hanno raggiunto piazzamenti da podio, ma hanno comunque dato il massimo. Il Maestro Biagio Tralli ha espresso grande soddisfazione per le performance dei ragazzi, sottolineando come questa trasferta stia contribuendo alla creazione di una nuova squadra agonistica della Dynamic Center, caratterizzata da un importante cambio generazionale. Un grande plauso a tutti gli atleti e ai loro maestri per i risultati ottenuti e per l’impegno dimostrato!”