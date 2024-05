Al Gran Premio Città di Cortona, fuga e terzo posto per lucano Luca Laguardia

In Toscana è arrivato un importante risultato per Luca Laguardia, il giovane corridore juniores di Potenza, classe 2006, al secondo anno con la compagine della CPS Professional Team. “Al Gran Premio Città di Cortona, fuga e terzo posto -si legge in una nota- per Laguardia alle spalle del vincitore Marco Petrolati e di Tommaso Francescangeli. È il primo podio in carriera ottenuto ufficialmente tra gli juniores per il campione regionale FCI Basilicata in carica della sua categoria. Il risultato di Laguardia è straordinario che dà lustro a tutto il movimento lucano nel ciclismo che conta dove in questi giorni è il Giro d’Italia a monopolizzare la scena principale con due lucani doc presenti: il rampante Alessandro Verre (Arkea B&B Hotels) e il sempreverde Domenico Pozzovivo (VF Group Bardiani CSF Faizanè). Due atleti di riferimento che costituiscono il principale punto d’approdo e l’ispirazione per quei promettenti atleti lucani che sognano il massimo palcoscenico e per arrivarci si compie tutta la trafila giovanile con le squadre ciclistiche nella propria regione di nascita, uno tra gli obiettivi che continua a porsi il comtiato regionale a tutela del movimento e dei suoi atleti.” “Per Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata: “Laguardia è riuscito ad ottenere un risultato di tutto interesse. È un ragazzo che si è fatto le ossa nella nostra regione e in un’altra disciplina come la mountain bike prima con le Motostaffette Potenza e poi con il Team Alto Bradano dove ha iniziato a dedicarsi alla multidisciplina e si è perfezionato fino alla categoria juniores dove per il momento sta facendo solo strada. Da parte mia e di tutto il comitato regionale FCI Basilicata gli facciamo i complimenti. Questo podio ottenuto in Toscana dimostra che la voglia di emergere è tanta”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.