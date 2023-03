Al CONI Basilicata disponibile sportello gratuito di consulenza legale

A partire dal mese di marzo, il CONI Basilicata rende noto che aprirà uno sportello legale disponibile due pomeriggi al mese, presso la sede di Via Appia, 208 a Potenza. “Si tratta di un servizio -si spiega in una nota- di consulenza e orientamento dedicato alle Federazioni, Società sportive, ai tecnici e ai dirigenti, per trattare problematiche giuridiche e legali in materia di sport, per dare una risposta alle crescenti difficoltà che si riscontrano in una realtà che negli ultimi anni sta subendo continue modifiche. A disposizione delle realtà sportive lucane, gratuitamente, ci saranno gli avvocati Maurizio Napolitano, Delegato provinciale CONI Potenza, e Luis Vizzino Professore a contratto presso l’Università di Salerno. Per il mese di marzo, i giorni dedicati saranno venerdì 17 marzo e venerdì 31 marzo, dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Per i mesi a seguire, indicativamente il secondo e quarto venerdì del mese, ma di volta in volta verrà comunicato attraverso i canali social del CONI Basilicata e via mail. Sarà possibile prenotarsi telefonicamente allo 0971 472185, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00, o via mail all’indirizzo basilicata@coni.it.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.