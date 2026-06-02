Al Campionato Regionale e Interregionale di Nuoto Paralimpico, 5 titoli agli atleti della Stella Polare Matera

Ottimi risultati per la Stella Polare Matera in occasione della Terza Tappa del Campionato Regionale e Interregionale di Nuoto Paralimpico, svoltasi domenica 31 maggio 2026 presso la Piscina Comunale di Melfi.

“La società materana, rappresentata dagli atleti Emilio Frisenda e Raffaele Randò, accompagnati dal tecnico Angelo Rubino, -si apprende da una nota- ha conquistato complessivamente cinque titoli regionali, confermando il costante percorso di crescita sportiva e umana che caratterizza il gruppo.

Nel corso della manifestazione, Emilio Frisenda è stato impegnato nelle gare dei 50 metri stile libero e 50 metri dorso, mentre Raffaele Randò ha gareggiato nei 50 metri stile libero ,rana e 50 metri dorso. Entrambi gli atleti hanno fatto registrare buone prestazioni cronometriche, dimostrando impegno, determinazione e notevoli progressi tecnici.

I risultati ottenuti rappresentano il giusto riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente in allenamento e testimoniano l’importanza dello sport paralimpico come strumento di inclusione, crescita personale e valorizzazione delle capacità di ogni atleta.”

«Siamo soddisfatti delle prestazioni offerte dai nostri ragazzi – ha dichiarato il tecnico Angelo Rubino –. Oltre ai risultati, ciò che conta maggiormente è il percorso di crescita che stanno compiendo, affrontando ogni gara con entusiasmo, coraggio e spirito di squadra.

La Stella Polare Matera desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Delegato FINP Basilicata, Mario Giugliano, per l’eccellente organizzazione della manifestazione e per il costante impegno nella promozione e nello sviluppo del movimento paralimpico regionale.

La giornata di Melfi conferma ancora una volta come il nuoto paralimpico rappresenti una straordinaria opportunità di inclusione, partecipazione e valorizzazione del talento, dentro e fuori dall’acqua.

Ogni traguardo raggiunto nasce dal coraggio di mettersi in gioco. I limiti esistono solo fino a quando non troviamo la forza di superarli.”

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