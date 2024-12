A…come Alessandro e Atleti Amatori ‘’Primi’’ nel Master di nuoto a Matera

E’ stato un successo tanto da commuovere tutti, per ricordare chi non c’è più come Alessandro Rondinone, ex atleta scomparso precocemente di una società, la Atleti Amatori di Matera che ha vinto al Palasassi il I^ Trofeo Master Nazionale Città di Matera “A. Rondinone”. E in vasca sono scesi 240 atleti che hanno dato il meglio per ben figurare, a cominciare dai nuotatori e dalle nuotatrici della Città dei Sassi, che si sono impegnate non poco sul piano organizzativo per la buona riuscita della manifestazione. E il risultato è venuto.



La società delle tre ‘’A’’ (la quarta è quella di Alessandro) si è imposta con 380 punti, seguita dalla Albatros S.C della provincia di Taranto e dalla Hydrosport S.r.l. di Viggiano (Potenza) . Soddisfatto l’allenatore della squadra di casa Nunzio Vivilecchia, coadiuvato da Angela Colonna, che inizia a vedere i frutti del suo appassionato lavoro. Ma questa è solo la prima edizione … di lavoro ce n’è ancora tanto da fare.



La giornata, per la cronaca, era cominciata con la registrazione e la consegna della sacca di benvenuto offerta dagli sponsor MARKETtipico SACCO e Taccardi – Ristorante 900 . Poi la gara con l’avvicendamento dai trampolini uomini e donne pronti a raccogliere la sfida personale e a dare il massimo. In mattinata è stata consegnata alla famiglia Rondinone la targa commemorativa della manifestazione dedicata alla memoria del giovanissimo Alessandro .



E la miglior maniera per ricordarlo è stata la passione che ha animato gli atleti. ‘’ Non nuotano – ha commentato Elena Baldassare che ha contribuito al successo dell’Atleti Amatori- per raggiungere risultati individuali ma sono animati anche dal desiderio di nuotare insieme per la propria squadra’’. E il trofeo ne è stata la conferma. Arrivederci al 2025…



