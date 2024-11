Accademia Scacchi Matera al top. E brilla Adrian

A renderlo noto il maestro Franco Vespe, fiero dei successi e delle ottime prove degli iscritti al secondo Mediterraneum Chess Festiva di Foggia, che ha visto gareggiare cinque circoli scacchistici di Puglia,Basilicata e Calabria. E il nostro Adrian Bilous (al centro della foto) di origine Ucraina ha sbaragliato gli avversari spopolando nel torneo B. Ma non è stato il solo a portare lustro al circolo scacchistico di Matera, come ricorda la dettagliata nota di resoconto di quella esperienza.

IL COMUNICATO STAMPA

Si è svolta a Foggia dal 22 al 24 Novembre il torneo di scacchi: il secondo Mediterraneum Chess Festival. Torneo organizzato da 5 circoli scacchistici di tre regioni: Puglia, Basilicata e Calabria. I Materani dell’Accademia Scacchi di Matera hanno partecipato con un’agguerrita pattuglia. Così agguerrita che il nostro Adrian Bilous di origine Ucraina, ma ormai appassionato scacchista trapiantato stabilmente a Matera, ha stravinto il torneo B vincendo tutte e 5 le partite disputate. Mai fino ad ora un materano aveva vinto un così prestigioso torneo al di fuori dei confini lucani. Grazie a questa performance il nostro Adrian è stato promosso alla prima nazionale. Così si sta avviando a diventare il più forte giocatore a tavolino di tutti i tempi espresso dalla nostra città. Bene anche il giovane, brillante e brioso scacchista Giulio Vitulano. Nello stesso torneo, sfoggiando un gioco audace quanto rischioso, ha infatti conseguito la promozione alla II nazionale. Lusinghiera la prestazione del “giovane” ultra-sessantenne Vito Pellegrino che ha sfoderato un gioco solido quanto redditizio. Il nostro Vito dimostra che ci si può avvicinare agli scacchi a qualsiasi età ed ottenere significativi miglioramenti della propria qualità di gioco. Non tutto è stato oro ciò che luccica. Il veterano Francesco Vespe ha partecipato al torneo A. La sua performance non è stata all’altezza della qualità di gioco dimostrata, compromessa com’è stata da troppe posizioni favorevoli sprecate banalmente.

Anche quest’anno l’accademia scacchi Materana, intitolata al nostro compianto Grande Maestro Internazionale Nicola Lapacciana, sta svolgendo i suoi corsi di scacchi destinati a giocatori di tutte le età. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere via Whatsapp al numero 333 6951185, oppure presso l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nei giorni di Giovedì e Sabato in ore serali in Recinto XX Settembre nr 14-16 (dietro la Prefettura).

