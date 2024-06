A Viggiano (Pz), spettacolo della mountain bike con il Trofeo XCO delle due Pinete

“Nella sua normale ed intensa attività prevalentemente dedicata al fuoristrada, il Team Bykers Viggiano” informa con una nota di aver organizzato per “domenica 30 giugno una gara di mountain bike cross country che trova posto nel calendario del circuito X-Country (Basilicata-Campania-Calabria). È il Trofeo XCO delle due Pinete giunto alla settima edizione. Per garantire le emozioni e lo spettacolo che questa manifestazione vuole riservare a tutti gli appassionati delle due ruote, gli organizzatori non vogliono lasciare nulla al caso e stanno provvedendo a sistemare il tracciato in modo da accogliere gli atleti nel massimo della sicurezza. È un percorso già collaudato negli anni precedenti, della lunghezza di 3,7 chilometri da ripetere più volte tra due pinete, di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall’alternarsi di single track, per poi percorrere un tratto cittadino per raggiungere l’altra pineta con tratti tecnici e veloci. Il clichè prevede il ritrovo alle 8:00 in via Aldo Moro presso il centro polifunzionale cittadino, la prima partenza alle 10:00 con esordienti e allievi, la seconda alle 11:00 circa con juniores, élite, under 23 e amatori, chiusura alle 12:30 con la categoria più giovane i G6 promozionali (12 anni). Una giornata importante per la mountain bike che vedrà gli atleti di casa lucani tra i protagonisti assoluti e in modo particolare quelli appartenenti alle categorie esordienti, allievi e juniores in lizza per conquistare le maglie di campione regionale FCI Basilicata. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link Programma gara MTB 2024 (asdteambykersviggiano.it) .”

