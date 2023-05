A Viggiano il Trofeo XCO delle due Pinete per ciclismo fuori strada

“Il Trofeo XCO delle due Pinete, arrivato quest’anno alla sesta edizione, si ripropone come uno degli appuntamenti più importanti per tutto il settore che ruota intorno al ciclismo fuoristrada. La gara, valevole per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Basilicata agonisti e amatori, è in programma sabato 3 giugno nel centro di Viggiano su un percorso di 3,7 chilometri da ripetere più volte tra due pinete, di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall’alternarsi di single track, per poi percorrere un tratto cittadino per raggiungere l’altra pineta con tratti tecnici e veloci.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che: “Si sta definendo la stesura definitiva del programma che prevede il ritrovo alle 14:00 in via Aldo Moro presso il centro polifunzionale cittadino, la prima partenza alle 16:00 con esordienti e allievi, la seconda alle 17:00 circa con juniores, élite, under 23 e amatori, chiusura alle 18:30 con la categoria più giovane i G6 promozionali (12 anni).”

“Ci aspettiamo come sempre un gran successo e per questa sesta edizione è garantito – spiegano in una nota gli organizzatori del Team Bykers Viggiano –. Come manifestazione, siamo abbastanza rodati e conosciuti nella nostra regione e nel Sud Italia. Sono tantissimi i partecipanti, di ogni età, che attendiamo qui a Viggiano con la novità di una gara promozionale per i G6 che arricchisce il programma rispetto agli anni scorsi. Gli orari di partenza possono subire variazioni in base al numero dei partenti”. A questo link https://www.asdteambykersviggiano.it/files/Programma-gara-MTB-2023.pdf regolamento di gara, info e procedure di iscrizione.